Кабмин предложил ввести в оборот новые типы ценных бумаг

Правительство РФ предлагает ввести в оборот «многоголосые» акции, а также акции, конвертируемые в голосующие при условии наступления оговоренного события. Об инициативе на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг — так называемые многоголосые акции. Данные бумаги представляют собой акции, владельцу которых предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров. Это позволит эмитентам привлекать больше средств, сохранив при этом контроль за компаниями»,— указал Белоусов.

Он также напомнил, что подобные акции уже выпускаются в специальных административных районах. Резидентам таких зон (только непубличным АО) разрешили выпуск «многоголосых» акций летом 2022. Вопрос о расширении нормы кабмин сейчас обсуждает с Центробанком, добавил господин Белоусов.

Еще один новый финансовый инструмент, конвертируемые ценные бумаги нового типа, призван обеспечить дополнительную защиту инвесторам.

«Предлагается ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа. Такой инструмент предоставит эмитенту право выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события. Например, при невыплате по ним дохода»,— сообщил первый вице-премьер.

Уточняется, что конвертация таких бумаг (в случае наступления оговоренного события) будет происходить вне зависимости от дополнительного решения эмитента.

Григорий Лейба