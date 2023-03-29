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Коммерсантъ FM
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Силуанов признал снижение интереса к инвестированию среди россиян

Интерес к финансовым вложениям среди россиян снижается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши граждане — один из основных инвесторов на финансовом рынке. Этот интерес был особо заметен в 2021 году. Количество инвесторов, наших обычных людей, (тогда.— "Ъ") составило 20 млн человек. Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Так сказать, ситуация понятна, интерес снижается»,— отметил господин Силуанов.

В связи с этим правительство разрабатывает и совершенствует финансовые инструменты, использование которых обеспечит гражданам возможности как для сохранения, так и для увеличения сбережений.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи упал на 43%, закрывшись на отметке 2154,12 пункта (3787,29 годом ранее). Наибольшее падение было зафиксировано по итогам февраля (2474,52 в первый день марта против 3564,55 в первый день февраля): конкретно по итогам торговой сессии 24 февраля индекс Мосбиржи обвалился на 33,28% и закрылся на уровне 2058,12 пункта, что стало рекордом.

К концу марта 2023 года Мосбиржа сообщила о постепенном увеличении активности розничных инвесторов. 20 марта 2023 года в течение суток операции на рынке акций провели больше 1 млн инвесторов.

Подробнее о том, как частные игроки интересуются дивидендными идеями,— в материале «Ъ FM» «Инвесторы открыли сезон охоты».

Григорий Лейба

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