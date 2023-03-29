Прокачка финансового счета

Белый дом сформировал пакет мер по обеспечению «финансового суверенитета», который охватывает пять направлений работы — от попытки вернуть доверие к российскому финансовому рынку за счет хотя бы частичного раскрытия информации эмитентами ценных бумаг до цифровизации финансовых операций. Власти прежде всего рассчитывают на существенное увеличение доли вложений гражданами своих сбережений в инвестиционные продукты — с текущих 21% накоплений до 36%,— а также на повышение капитализации рынка акций с 22% ВВП до 32% — путем расширения «функционала» ценных бумаг с внедрением многоголосых и конвертируемых в голосующие привилегированных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду, 29 марта, на совещании у президента правительство представило свое видение пакета мер по одному из приоритетных на этот год направлений работы — обеспечению «финансового суверенитета». Как отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, с учетом проблем на финансовом рынке было сформулировано пять направлений в рамках этого блока мероприятий. Прежде всего власти рассчитывают привлечь средства граждан в качестве длинного финансирования — объясняется это тем, что уровень валовых сбережений составляет около 30% ВВП (против валовых накоплений около 22%). «Этот ресурс недоиспользованных сбережений является потенциалом для повышения капитализации фондового рынка»,— сказал он.

Цель — нарастить долю инвестиционных страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан с прошлогодних 21% до 26% в 2025 году и до 36% в 2030 году. Для этого предлагается запустить несколько новых инструментов — нового типа индивидуальные инвестиционные счета для физлиц с применением налогового вычета и освобождением доходов от таких инвестиций от НДФЛ, механизм долевого страхования жизни и программы долгосрочных сбережений граждан за счет их добровольных взносов и софинансирования со стороны государства, которое, как уточнил глава Минфина Антон Силуанов, составит до 36 тыс. руб. в год в течение первых трех лет.

Корпоративный «блок» предложений ориентирован на две цели: восстановление доверия к рынку и расширение набора инструментов инвестирования — для роста капитализации рынка акций с 22% ВВП в 2022 году до 26% — в 2025-м и 32% — в 2030-м.

Так, власти обдумывают частичное возобновление раскрытия эмитентами ценных бумаг корпоративной информации — напомним, это требование было приостановлено до середины 2023 года как мера для снижения риска попадания компаний под санкции. Подробностей — какие данные вновь будут раскрываться — Андрей Белоусов не сообщил, отметив лишь, что делать это нужно «очень аккуратно», чтобы не «навредить компаниям», но и позволить инвесторам принимать решения о вложениях.

Также планируется предоставить более широкий функционал ценным бумагам — анонсировано тиражирование инструмента многоголосых акций (хотя в этой части еще есть разногласия с ЦБ). Сейчас в России действует принцип «одна акция — один голос», исключение сделано для «русских офшоров» — специальных административных районов, непубличные международные компании могут выпускать многоголосые акции, а публичные — «сохранить» их после переезда из иностранной юрисдикции в РФ, что не «ломать» имеющуюся корпоративную систему. Мера, как следовало из слов первого вице-премьера, должна позволить эмитентам привлекать больше средств и «сохранить контроль над компанией».

В планах и внедрение конвертируемых привилегированных акций, которые могут становиться голосующими при наступлении определенных условий (например, невыплаты акционеру дохода по ним), как дополнительная гарантия инвесторам за счет того, что конвертация будет автоматической и не требующей согласия эмитента. Отдельная поддержка обещана ценным бумагам высокотехнологичных компаний (видимо, это связано с идеями по обеспечению «технологического суверенитета») — через уменьшение базы расчета налога на прибыль за счет расходов по размещению ценных бумаг с повышающим коэффициентом.

Среди иных направлений — цифровизация финансовых операций и выстраивание отношений с иностранными инвесторами, включая и возможность снятия для тех, кто вложил в РФ средства после введения санкций, ограничений на уплату дивидендов и вывод инвестиций (см. “Ъ” от 17 марта).

Объявленные Белым домом направления развития финсистемы должны быть гармонизированы и с действиями «мегарегулятора» на финрынке — Банка России.

Отметим, что с этой точки зрения полная независимость или по крайней мере автономность в принятии решений ЦБ должна обеспечиваться только в денежно-кредитной политике (действиях ЦБ как эмиссионного банка), но не в регулировании финрынка, где регулятор остается по существу частью расширенного правительства. Краткий «идеологический» взгляд на стратегию финрынка со стороны Банка России в среду был представлен в отчете ЦБ для Госдумы за 2022 год: комментарий к нему главы Банка России Эльвиры Набиуллиной посвящен другой стороне развития финрынка — снятию антикризисной поддержки ЦБ банковской системы, выстраиванию «независимой» расчетной инфраструктуры, смягчению регулирования «для кредитования трансформационных проектов» и приоритетных отраслей, «расширению долевого финансирования» и развитию рынка коллективных инвестиций, что считается ЦБ «более сложной задачей, чем расширение кредитования», но не менее важной.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин