Застройщики придерживают корпуса

Низкая активность потенциальных покупателей и растущий объем нераспроданного жилья вынуждают застройщиков сдержанно подходить к выводу на рынок нового предложения, сокращая активность. Такая политика приводит к корректировке средних цен на крупнейших региональных рынках. Но предпосылок к реальному росту стоимости недвижимости аналитики пока не видят, отмечая, что покупатели начинают больше интересоваться вторичным предложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 140,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,8%, превзойдя динамику февраля — 0,2%. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Но говорить о формировании нового тренда эксперты пока не готовы — рост частично связан с небольшими объемами ввода: «Чем меньше на рынке новинок, тем меньше лотов с невысокими ценами, средняя цена растет». В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 102 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель практически не изменился, а за год — вырос всего на 0,9%. Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», средняя стоимость новостроек в России за месяц сократилась на 0,5%, за год — на 0,7%, до 131,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выраженное снижение средней стоимости новостроек за месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» заметили в Новосибирске: показатель сократился на 4,5%, до 115,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В Уфе снижение составило 0,9%, до 106,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Красноярске первичная надвижимость за месяц подорожала на 2,8%, до 120,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» отмечают рост на 1,53% средней стоимости новостроек в Саратове, до 57 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», новостройки стоят в среднем 316,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 231,2 тыс. руб. За месяц первый показатель вырос на 1,1%, второй — сократился на 0,2%.

Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», в новостройках на 18 крупнейших региональных рынка России сейчас экспонируются 288 тыс. объявлений. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов указывает, что за месяц показатель вырос на 6%, несмотря на сдержанную политику застройщиков. «За первые два месяца года в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга продажи начались в 90 новых корпусах общей площадью 1,27 млн кв. м — это на 40% и 42% соответственно ниже усредненных темпов вывода новинок прошлого года»,— говорит он. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что за месяц совокупный объем первичного предложения в России увеличился на 12,8%, за год — на 91,8%.

Анонсов вывода на рынок новых проектов стало заметно меньше, замечает директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев. Эксперт считает динамику логичной с учетом достаточно высокого объема строительства и низкого уровня распроданности предложения. Именно это, по словам эксперта, сдерживает и рост цен: «Девелоперы понимают, что любой рост сейчас может критически сказаться на спросе». Активность покупателей господин Зайцев называет сдержанной: количество заявок на подбор объектов на уровне февраля. Об этом же на основе метрик потенциального спроса говорит господин Попов.

Дмитрий Алексеев добавляет, что активность покупателей сейчас на 17,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Хотя на вторичном рынке, по его словам, напротив, наблюдается рост.

Глобальной смены трендов в сегменте новостроек участники рынка на этом фоне не прогнозируют. Алексей Попов ждет, что цены на первичных рынках крупнейших городов в ближайшем будущем продолжат стагнировать. Динамика спроса, по его словам, зависит от адаптации девелоперов к постепенному уходу с рынка программ со сниженными ипотечными ставками. Сергей Зайцев тоже предполагает, что цены будут удерживать нынешние позиции, допуская небольшие колебания. Эксперт отмечает, что в общем объеме спроса сейчас растет доля вторичной и загородной недвижимости.

Александра Мерцалова