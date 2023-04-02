Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Застройщики придерживают корпуса

Снижая активность на фоне сдержанного спроса

Низкая активность потенциальных покупателей и растущий объем нераспроданного жилья вынуждают застройщиков сдержанно подходить к выводу на рынок нового предложения, сокращая активность. Такая политика приводит к корректировке средних цен на крупнейших региональных рынках. Но предпосылок к реальному росту стоимости недвижимости аналитики пока не видят, отмечая, что покупатели начинают больше интересоваться вторичным предложением.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 140,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,8%, превзойдя динамику февраля — 0,2%. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Но говорить о формировании нового тренда эксперты пока не готовы — рост частично связан с небольшими объемами ввода: «Чем меньше на рынке новинок, тем меньше лотов с невысокими ценами, средняя цена растет». В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 102 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель практически не изменился, а за год — вырос всего на 0,9%. Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», средняя стоимость новостроек в России за месяц сократилась на 0,5%, за год — на 0,7%, до 131,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выраженное снижение средней стоимости новостроек за месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» заметили в Новосибирске: показатель сократился на 4,5%, до 115,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В Уфе снижение составило 0,9%, до 106,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Красноярске первичная надвижимость за месяц подорожала на 2,8%, до 120,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» отмечают рост на 1,53% средней стоимости новостроек в Саратове, до 57 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», новостройки стоят в среднем 316,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 231,2 тыс. руб. За месяц первый показатель вырос на 1,1%, второй — сократился на 0,2%.

Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», в новостройках на 18 крупнейших региональных рынка России сейчас экспонируются 288 тыс. объявлений. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов указывает, что за месяц показатель вырос на 6%, несмотря на сдержанную политику застройщиков. «За первые два месяца года в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга продажи начались в 90 новых корпусах общей площадью 1,27 млн кв. м — это на 40% и 42% соответственно ниже усредненных темпов вывода новинок прошлого года»,— говорит он. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что за месяц совокупный объем первичного предложения в России увеличился на 12,8%, за год — на 91,8%.

Александра Мерцалова о рисках стимулирования спроса

Александра Мерцалова о рисках стимулирования спроса

Анонсов вывода на рынок новых проектов стало заметно меньше, замечает директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев. Эксперт считает динамику логичной с учетом достаточно высокого объема строительства и низкого уровня распроданности предложения. Именно это, по словам эксперта, сдерживает и рост цен: «Девелоперы понимают, что любой рост сейчас может критически сказаться на спросе». Активность покупателей господин Зайцев называет сдержанной: количество заявок на подбор объектов на уровне февраля. Об этом же на основе метрик потенциального спроса говорит господин Попов.

Дмитрий Алексеев добавляет, что активность покупателей сейчас на 17,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Хотя на вторичном рынке, по его словам, напротив, наблюдается рост.

Глобальной смены трендов в сегменте новостроек участники рынка на этом фоне не прогнозируют. Алексей Попов ждет, что цены на первичных рынках крупнейших городов в ближайшем будущем продолжат стагнировать. Динамика спроса, по его словам, зависит от адаптации девелоперов к постепенному уходу с рынка программ со сниженными ипотечными ставками. Сергей Зайцев тоже предполагает, что цены будут удерживать нынешние позиции, допуская небольшие колебания. Эксперт отмечает, что в общем объеме спроса сейчас растет доля вторичной и загородной недвижимости.

Александра Мерцалова

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
Локация Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год
Москва 310,8 312,8 316,1 1,10% 2%
Санкт-Петербург 222,7 231,6 231,2 –0,20% 4%
Казань 158,4 177,4 180,7 1,90% 14%
Нижний Новгород 134,3 144,1 147,4 2,30% 10%
Краснодар 129,9 141,7 142,4 0,50% 10%
Екатеринбург 129,3 125 125,4 0,30% –3%
Новосибирск 130,9 121 115,6 –4,50% –12%
Ростов-на-Дону 110,5 120,9 122 0,90% 10%
Красноярск 101,6 117 120,3 2,80% 18%
Самара 89,2 113,3 115,2 1,70% 29%
Омск 94,4 108,1 110 1,80% 17%
Уфа 117,1 107,6 106,6 –0,90% –9%
Пермь 100,6 106,4 109,1 2,50% 8%
Воронеж 94,3 99,6 99,7 0,10% 6%
Волгоград 88,3 94,4 94,6 0,20% 7%
Челябинск 90,8 82,2 83,9 2,10% –8%
Московская область 156,3 164,1 166,4 1,40% 6%
Ленинградская область 140,6 145,2 145,7 0,30% 4%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...