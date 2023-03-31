Господдержка без оглядки

«Долгосрочная перспектива — плохой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мы мертвы»,— считал английский экономист Джон Кейнс, высказываясь еще в 1923 году о способности экономики самостоятельно решать свои проблемы. Его идея, возможно, оказалась актуальной сто лет спустя при выработке подходов к поддержке российского рынка строительства жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для чиновников, курирующих стройиндустрию, сейчас основная проблема — резкое падение спроса на новостройки. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в стране продано всего 41% строящегося жилья. Причиной этому, по его мнению,— тревожная тенденция по снижению темпов выдачи ипотеки; он пообещал поднять этот вопрос на уровне премьера и президента.

Снижение интереса к покупке квартир в новостройках назвать новой тенденцией сложно. За прошлый год количество заключенных на первичном рынке в Москве сделок сократилось на 18,8% год к году. Сначала тренд многие списывали на эмоциональную реакцию потребителей на социально-политический контекст, но теперь оказалось, что проблема глубже. Ее истоки стоит искать в последовавшем за введенной в разгар пандемии льготной ипотекой скачком спроса и цен на массовое жилье.

Например, в Москве, по подсчетам «Циан.Аналитики», средняя стоимость новостроек за 2020 год выросла на 18%, за 2021 год — еще на 29,8%. И это далеко не самая впечатляющая динамика: в Омске за 2021 год жилье подорожало на 55%, в Краснодаре — на 74%. Рост доходов населения за аналогичный период был более сдержанным: в Москве, по данным Мосстата, средняя зарплата в январе 2022 года выросла на 8,6% год к году. Накопить на квартиру предсказуемо стало сложнее.

Более наглядная иллюстрация перегретого рынка —сохраняющийся дисбаланс цен. В большинстве крупных городов стоимость строящегося жилья сейчас выше готового: в Санкт-Петербурге, например, на 16%, в Краснодаре — на 23%, в Астрахани — на 47%, по данным «Циан.Аналитики».

Между тем сдаваться на милость рынку, рассчитывая на постепенное достижение равновесия между динамикой цен на жилье и доходами населения, власти пока явно не готовы. «Не надо ждать снижения цены»,— утверждает замглавы Минстроя Никита Стасишин, посетовав на некомпетентность аналитиков, прогнозирующих обратный тренд.

А значит, впереди новый раунд поддержки. Ее контуры уже начали прорисовываться. Минстрой намерен представить новые меры стимулирования льготной ипотеки уже в апреле и не исключает возможности возврата к субсидированию проектного финансирования застройщиков. Но это снова лихорадочные попытки залатать текущие дыры оперативными заплатами. Причем именно такими заплатами, которые не создают для застройщиков никаких стимулов для снижения цен и балансирования реального спроса.