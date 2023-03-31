Китай разрешит въезд туристических групп с 31 марта

Власти Китая с 31 марта разрешили туристическим операторам ввозить туристические группы. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Китая в социальной сети «Вэйбо».

«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница''»,— сообщило министерство.

С 15 марта власти Кита возобновили выдачу всех типов виз, а также разрешили въезд по всем типам виз, выданным до 28 марта 2020 года. Для въезда в Китай нужно заполнить специальную декларацию, а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов.

26 марта, спустя три года, было возобновлено авиасообщение между Владивостоком и Харбином, 29 марта — сообщение между Владивостоком и Пекином.

Анастасия Ларина