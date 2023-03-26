Регулярное авиасообщение между Владивостоком и Харбином возобновили спустя три года

В аэропорту Владивостока возобновилось регулярное сообщение с китайским Харбином, приостановленное в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине»,— написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. В дальнейшем рейсы будут выполняться авиакомпанией «Аврора» три раза в неделю. Вместе с господином Кожемяко в Харбин направилась официальная приморская делегация.

Губернатор отметил, что визит в Харбин позволит установить отношения непосредственно с приграничными провинциями Цзилинь, Хэйлунцзян, а также будет способствовать наращиванию российско-китайских торговых отношений и туристических обменов.

«Стоят впереди задачи налаживания контактов, выстраивания той дороги, которая даст возможность жителям нашего края полноценно использовать весь тот потенциал, который есть в Китае. Ну и мы знаем, насколько Приморье привлекательно для китайских туристов, для бизнеса, поэтому этот диалог, эта поездка даст возможности для более широкого сотрудничества между нашим регионом и приграничными провинциями»,— рассказал господин Кожемяко.

Регулярное авиасообщение между двумя городами было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции три года назад. В ноябре 2022 года были запущены перелеты между Хабаровском и Харбином. В пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали, что в Харбин самолеты Airbus A319 будут вылетать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Также с 28 марта возобновляются рейсы по маршруту Владивосток—Пекин авиакомпании «Аврора». Воздушные судна будут вылетать трижды в неделю: два рейса во вторник и один в субботу.

Милена Костерева