Авиасообщение между Владивостоком и Пекином возобновили спустя три года

Из Владивостока в Пекин вылетел первый с 2020 года пассажирский рейс, следует из онлайн-табло аэропорта столицы Приморья. Вылет состоялся в 00:03 по местному времени (17:03 мск), рейсы выполняет авиакомпания «Аврора». Планируется, что вылеты будут осуществлять три раза в неделю — два рейса во вторник, один рейс в субботу.

Регулярное авиасообщение между городами Китая и Владивостоком прекратили в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. В воскресенье, 26 марта, возобновилось авиасообщение между Владивостоком и Харбином. Рейсы по этому маршруту также будут выполнять трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. В ноябре 2022 года были запущены перелеты между Хабаровском и Харбином.

Лаура Кеффер