Губернатор Беглов заявил о желании города выкупить «Теплосеть»

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург все еще планирует выкупить частные теплосети. По его словам, прорыв сетей тепноснабжения, которые не принадлежат региону, сказываются на репутации Смольного. Об этом 31 марта пишет «Фонтанка».

«Не говорю — подарите. Хотя могли бы подарить, потому что это наши городские сети, которые были потом приватизированы, переданы в аренду на 49 лет — не хочу вам головы морочить. Но этот вопрос нужно решить. Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети»,— прокомментировал господин Беглов на встрече с представителями мунсоветов. Он подчеркнул, что город имеет долю «Теплосетей» и вкладывает средства в их развитие. При этом, по его словам, бизнес не работает над прорывами труб.

В настоящий момент контрольный пакет акций компании принадлежит ТГК-1. Смольный ранее уже заявлял о намерении выкупить предприятие. Экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров предлагал забрать «Теплосеть» за один рубль.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 28 марта в Санкт-Петербурге начнут проводить температурные испытания тепловых сетей. Проверять работу трубопроводов будут в течение месяца, по 28 апреля. Для получения актуальной информации о работах АО «Теплосеть» также запустила онлайн-сервис.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте