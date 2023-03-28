С 28 марта в 12 районах Петербурга проведут испытания теплосетей

Со вторника, 28 марта в Санкт-Петербурге начнут проводить температурные испытания тепловых сетей. Проверять работу трубопроводов будут в течение месяца, по 28 апреля, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

В текущем сезоне планируется провести 101 испытание. С 28 марта их начнет ГУП «ТЭК СПб», а на следующий день АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». С 4 апреля к работам также приступят ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».

Горожанам напомнили, что во время испытаний температура носителей достигает 110 градусов и рекомендуют не приближаться к местам парения и разлива воды.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «Теплосеть» запустила интернет-сервис с графиками отключения горячей воды в Петербурге.

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