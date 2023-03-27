«Теплосеть» запустила интернет-сервис с графиками отключения горячей воды в Петербурге

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустила интернет-сервис с графиком профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе компании.

Сервис позволит получить актуальную информацию о сроках и продолжительности летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Узнать, когда отключат воду летом можно узнать, указав на сайте свой дом и улицу. В 2023 году сотрудники «Теплосети» проведут работы во всех районах присутствия, проверят надежность 30 тепломагистралей.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге планируют заменить около 280 км тепловых сетей в 2023 году.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте