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Коммерсантъ FM
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По кипрскому счету

Могут ли быть заблокированы средства россиян в ЕС

Компания БКС предупредила клиентов о блокировке счетов на Кипре при остатках от €100 тыс. Это может коснуться всех финансовых организаций, через которых россияне открывают счета за рубежом, пишет РБК. В БКС отметили, что если на баланс, на котором уже было €90 тыс., поступили дивиденды в €20 тыс., то будет заблокирована вся сумма в €110 тыс. Может ли то же самое произойти с банковскими счетами россиян в Европе? Выяснял Даниил Бабкин.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Евросоюз запретил россиянам держать на счете больше €100 тыс. на следующий день после начала боевых действий на Украине. Это касается как банковских счетов, так и брокерских. Но если на них приходили, например, дивиденды, после зачисления которых остаток превышал €100 тыс., то блокировалась только сумма превышения. Сейчас, по крайней мере у клиентов БКС, могут заморозить все средства на счете.

Речь идет о «БКС Кипр», через этого брокера приобретались зарубежные бумаги, недоступные в России, отметил управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Инвесторы могли приобретать бумаги одним из двух способов: либо напрямую, открывая счета в "БКС Кипре", либо же покупая их непосредственно у российского БКС, но с сохранением на счетах в кипрском подразделении. Оно сейчас вынуждено соблюдать санкции в отношении Российской Федерации, и вот одно из этих ограничений вылилось в блокировку денежных остатков».

Какие варианты для открытия иностранных счетов остались у россиян

Какие варианты для открытия иностранных счетов остались у россиян

Источник РБК убежден, что такая мера в случае превышения порога в €100 тыс. касается не только клиентов «БКС Кипр», речь идет обо всех финансовых организациях, через которые россияне могут открыть счет в Европе. Причина якобы в уточнении трактовки принятых еще год назад санкций.

Но новых пояснений от Евросоюза никто не видел, а старые предполагают, что гражданин РФ физически не может получить на счет больше €100 тыс., напомнил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Давно уже есть разъяснение Еврокомиссии, что нельзя превышать этот порог. То есть сам банк не имеет права проводить такие трансакции, в противном случае он нарушит европейское законодательство. И кредитные организации в ЕС настроили операции таким образом, что перевод свыше €100 тыс., касающийся клиента с российским паспортом, чисто физически не пройдет».

Как брокеры изменили правила вывода валюты со счетов клиентов

Как брокеры изменили правила вывода валюты со счетов клиентов

При таком раскладе банк вообще не должен блокировать средства, если при их перечислении на балансе окажется больше €100 тыс., перевод просто будет отклонен. Но, возможно, в случае с брокерским счетом ситуация иная, отметил руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«Брокерский счет — это по сути просто место, где учитываются ценные бумаги и денежные средства клиента, а хранятся они в банке. И таким банком является Euroclear. Представляется, что он направил рекомендации в БКС, которые предписывают компании блокировать денежные средства в случае, если их общая сумма превышает €100 тыс. Очевидно, что это не совсем соответствует европейскому регулированию. Здесь все-таки речь об овер-комплаенсе».

Если причина действительно в рекомендации Euroclear, то это затронет всех работающих с зарубежными бумагами брокеров, считает Андрей Тимчук. Но, по его словам, вряд ли такие правила коснутся банковских счетов россиян в Европе: «Ситуации с овер-комплаенсом со стороны банков нередки. Но в этот раз нельзя утверждать, что есть какие-то новые официальные разъяснения, о которых, допустим, знают Euroclear и БКС и не знает больше никто.

Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о том, что все европейские банки сейчас начнут действовать так же, как Euroclear».

Но даже если бы они и были, россияне все еще могут завести несколько счетов в европейских организациях. В теории проблем с превышением лимита в €100 тыс. быть не должно.

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