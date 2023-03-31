По кипрскому счету

Компания БКС предупредила клиентов о блокировке счетов на Кипре при остатках от €100 тыс. Это может коснуться всех финансовых организаций, через которых россияне открывают счета за рубежом, пишет РБК. В БКС отметили, что если на баланс, на котором уже было €90 тыс., поступили дивиденды в €20 тыс., то будет заблокирована вся сумма в €110 тыс. Может ли то же самое произойти с банковскими счетами россиян в Европе? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Евросоюз запретил россиянам держать на счете больше €100 тыс. на следующий день после начала боевых действий на Украине. Это касается как банковских счетов, так и брокерских. Но если на них приходили, например, дивиденды, после зачисления которых остаток превышал €100 тыс., то блокировалась только сумма превышения. Сейчас, по крайней мере у клиентов БКС, могут заморозить все средства на счете.

Речь идет о «БКС Кипр», через этого брокера приобретались зарубежные бумаги, недоступные в России, отметил управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Инвесторы могли приобретать бумаги одним из двух способов: либо напрямую, открывая счета в "БКС Кипре", либо же покупая их непосредственно у российского БКС, но с сохранением на счетах в кипрском подразделении. Оно сейчас вынуждено соблюдать санкции в отношении Российской Федерации, и вот одно из этих ограничений вылилось в блокировку денежных остатков».

Источник РБК убежден, что такая мера в случае превышения порога в €100 тыс. касается не только клиентов «БКС Кипр», речь идет обо всех финансовых организациях, через которые россияне могут открыть счет в Европе. Причина якобы в уточнении трактовки принятых еще год назад санкций.

Но новых пояснений от Евросоюза никто не видел, а старые предполагают, что гражданин РФ физически не может получить на счет больше €100 тыс., напомнил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Давно уже есть разъяснение Еврокомиссии, что нельзя превышать этот порог. То есть сам банк не имеет права проводить такие трансакции, в противном случае он нарушит европейское законодательство. И кредитные организации в ЕС настроили операции таким образом, что перевод свыше €100 тыс., касающийся клиента с российским паспортом, чисто физически не пройдет».

При таком раскладе банк вообще не должен блокировать средства, если при их перечислении на балансе окажется больше €100 тыс., перевод просто будет отклонен. Но, возможно, в случае с брокерским счетом ситуация иная, отметил руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«Брокерский счет — это по сути просто место, где учитываются ценные бумаги и денежные средства клиента, а хранятся они в банке. И таким банком является Euroclear. Представляется, что он направил рекомендации в БКС, которые предписывают компании блокировать денежные средства в случае, если их общая сумма превышает €100 тыс. Очевидно, что это не совсем соответствует европейскому регулированию. Здесь все-таки речь об овер-комплаенсе».

Если причина действительно в рекомендации Euroclear, то это затронет всех работающих с зарубежными бумагами брокеров, считает Андрей Тимчук. Но, по его словам, вряд ли такие правила коснутся банковских счетов россиян в Европе: «Ситуации с овер-комплаенсом со стороны банков нередки. Но в этот раз нельзя утверждать, что есть какие-то новые официальные разъяснения, о которых, допустим, знают Euroclear и БКС и не знает больше никто.

Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о том, что все европейские банки сейчас начнут действовать так же, как Euroclear».

Но даже если бы они и были, россияне все еще могут завести несколько счетов в европейских организациях. В теории проблем с превышением лимита в €100 тыс. быть не должно.

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