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Коммерсантъ FM
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Центробанк ОАЭ объявил об аннулировании лицензии МТС-банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что решил аннулировать лицензию российского МТС-банка. Это произошло спустя месяц после попадания кредитной организации под санкции США и Великобритании.

Как говорится с сообщении ЦБ ОАЭ, банк должен свернуть деятельность в течение шести месяцев и закрыть филиалы в стране. В это время банку запрещено открывать новые счета, проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств.

«Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком после присвоения статуса»,— отмечается в сообщении.

МТС-банк получил лицензию ЦБ ОАЭ в начале текущего года. Кредитная организация попала под санкции США и Великобритании 24 февраля. Под блокировку попали все активы банка, находящиеся в юрисдикциях этих стран. После попадания МТС-банка под санкции ЦБ ОАЭ пообещал изучить варианты дальнейшей работы кредитной организации в стране.

О том, как российский бизнес пошел в ОАЭ,— в материале «Ъ» «Эх, Дубаюшка, ухнем».

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