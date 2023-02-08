FT: ОАЭ выдали лицензию МТС-банку

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрил выдачу банковской лицензии для российского МТС Банка, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, это должно удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны россиян, проживающих в ОАЭ.

По словам источника FT, председатель банка Илья Филатов, на прошлой неделе посетил ОАЭ, так как банк планирует начать работу в Эмиратах в ближайшие месяцы. Другой собеседник издания уточнил, что выдача лицензии облегчит доступ к банковским счетам для россиян и «откроет новый канал для потока денег» в ОАЭ.

FT пишет, что за прошлый год десятки тысяч россиян поселились в ОАЭ, в основном в Дубае. Однако многие из них жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных. МТС-банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в Эмиратах. В МТС-банке и ЦБ ОАЭ отказались от комментариев.

Как отмечает газета, США и страны Европы обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией. Замглавы Минфина США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдачи лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби на прошлой неделе. «(Он) выразил широкую озабоченность по поводу финансовой связи (ОАЭ) с Россией, даже через банки, не попавшие под санкции»,— рассказал источник FT.

О популярности ОАЭ у россиян — в материале «Ъ FM» «Эх, Дубаюшка, ухнем».

Лаура Кеффер