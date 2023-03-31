Посольство РФ: власти Аргентины массово отказывают россиянам в ВНЖ

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. Об этом заявил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин. По его словам, речь идет «о нескольких десятках случаев».

Дипломат рассказал, что миграционная служба обосновывает свои отказы российско-аргентинским соглашением о безвизовых поездках. Согласно ему, обладатели российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Господин Полин утверждает, что 2022 года аргентинское ведомство все равно удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписании покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации»,— говорится в комментарии.

В феврале шестерых россиянок на позднем сроке беременности попытались не пустить в Аргентину. Местные власти были уверены, что женщины прибыли для «родового туризма». После этого в Аргентине решили приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране. Миграционная служба Аргентины в рамках расследования опросила 350 беременных россиянок.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Ложный туризм" озадачил Аргентину».

Лаура Кеффер