Миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок в рамках расследования о родильном туризме

Национальная миграционная служба Аргентины опросила 350 россиянок на поздних сроках беременности, которые въехали в страну в последние месяцы. Миграционные власти зафиксировали значительный рост въезда российских граждан в этот период. Результаты опроса свидетельствуют о том, что «мафиозные организации» предлагают беременным россиянкам пакет услуг, упрощающий получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны, сообщила в Twitter директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

«Мы уже предоставили данные федеральному суду, чтобы продолжить заботу о нашем паспорте»,— написала госпожа Кариньяно. Она сопроводила публикацию примером рекламного объявления, которым заманивают в страну беременных иностранок. «Роды в Аргентине! Самый быстрый в мире второй паспорт для родителей!»,— говорится в объявлении.

Согласно законодательству Аргентины, дети, рожденные в стране, автоматически получают гражданство, что упрощает получение аргентинского паспорта их родителям. Гражданство Аргентины дает возможность посещать без визы 171 страну, в том числе страны Евросоюза, Великобританию и Японию. Аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источник в миграционной службе сообщает, что в 2022 году в страну въехали 10,5 тыс. беременных россиянок. Из них 7 тыс. покинули Аргентину, либо уже оформив паспорт для ребенка, либо подав заявление на его оформление.

По информации издания, расследование началось после иска местного адвоката, который сообщил о коммерциализации услуг по родовспоможению для получения гражданства Аргентины. Иск был подан после того, как 10 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть беременных россиянок. Позднее суд разрешил «временно допустить» их в страну и распорядился рассмотреть их миграционные дела индивидуально, сообщает газета.

«Ъ FM» поговорил с адвокатом трех беременных женщин, застрявших в аэропорту Кристианом Рубиляром. По его словам, россиянкам могли отказать во въезде в том числе потому, что они путешествовали в одиночку. Газете La Nacion господин Рубиляр сообщил, что одна из его подзащитных, россиянка на 31-й неделе беременности, «подвергалась жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению», пытаясь осуществить свое право на иммиграцию в Аргентину, спасаясь от военной спецоперации.

Эрдни Кагалтынов