Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает Reuters. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.

«За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан»,— объявил вице-спикер парламента Хайдар Акар (цитата по «РИА Новости»).

Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в состав альянса 1 марта, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Венгерский парламент 27 марта ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Заявки шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер