Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Венгерские парламентарии поддержали присоединение Финляндии к НАТО, сообщает Magyar Nemzet (MN). Решение о ратификации членства в Североатлантическом альянсе Швеции может быть принято позже.

Представители правящей партии за вступление Финляндии в НАТО проголосовали единогласно, сообщает MN. Всего за выступили 182 законодателя, против — шесть, сообщает AFP.

«Мы ожидаем, что шведские правительственные деятели успокоят членов венгерского парламента, наша цель — поддержать вступление Швеции в НАТО с максимально возможным парламентским большинством»,— говорил ранее политический директор премьер-министра Балаш Орбан по поводу ратификации членства Швеции.

Две северные страны — Швеция и Финляндия — подали заявки на вступление в Североатлантический альянс после начала военной операции. Для одобрения членства необходимо согласие всех участников НАТО. Тормозят вхождение этих стран Турция и Венгрия.

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО был внесен в парламент Турции 17 марта, ратификация ожидается до выборов 14 мая. При этом дать зеленый свет Швеции Турция пока не собирается. «Мы вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции»,— пояснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Мария Федотова