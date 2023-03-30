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Зима недаром злится

Первый месяц весны в Ростове завершается грандиозным снегопадом

Зима, удаляясь, хлопнула дверью. Белая пыль полетела. Весенний снегопад — в фотогалерее «Ъ-Юг».

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Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Памятник Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха имени М. Горького

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Памятник Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха имени М. Горького

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография. Снег на ветках цветущего дерева

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография. Снег на ветках цветущего дерева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Памятник Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха имени М. Горького

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография. Снег на ветках цветущего дерева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снег в городе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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