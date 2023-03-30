Юг России / Фото 30.03.2023, 13:04 Зима недаром злится Первый месяц весны в Ростове завершается грандиозным снегопадом Зима, удаляясь, хлопнула дверью. Белая пыль полетела. Весенний снегопад — в фотогалерее «Ъ-Юг». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Памятник Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха имени М. Горького Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография. Снег на ветках цветущего дерева Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Следующая фотография 1 / 18 Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Памятник Великой Октябрьской революции в парке культуры и отдыха имени М. Горького Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов / купить фото Виды Ростова-на-Дону во время снегопада. Жанровая фотография. Снег на ветках цветущего дерева Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снег в городе Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов