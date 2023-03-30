ИБОР за вами

Россия отказалась от дальнейшего участия в еще одном из запущенных США международных проектов — Инициативе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР), созданной в 2003 году по предложению президента Джорджа Буша-младшего. В прошлом году Россия выразила протест Италии, не пустившей российских экспертов на заседание координационного органа ИБОР из-за конфликта вокруг Украины, и обвинила Запад в политизации этого механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

О том, что Россия больше не участвует в работе ИБОР, стало известно из опубликованного в среду обзора МИДа внешнеполитической деятельности России за прошлый год. В разделе «Контроль над вооружениями и вопросы нераспространения» сказано, что «развязанная после начала специальной военной операции странами Запада против нашей страны "гибридная война" вынудила Россию пойти на ряд симметричных и асимметричных ответных шагов». Среди этих шагов и упоминается прекращение участия России в ИБОР.

О запуске этой инициативы в мае 2003 года в Кракове (Польша) объявил тогдашний президент США Джордж Буш-младший. Он предложил перехватывать суда и самолеты в международных водах и воздушном пространстве, в случае если есть подозрение, что они перевозят оружие массового уничтожения или его компоненты. В 2004 году Россия вошла в основное ядро государств—основателей ИБОР наряду с США и еще 13 странами. Впоследствии о поддержке усилий ИБОР объявили 105 стран. Как уточняется на сайте МИД РФ, ИБОР не имеет развернутого структурно-организационного оформления и является не международной или региональной организацией, а проявлением «совместных усилий единомышленников». В 2005 году в рамках ИБОР была создана группа экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ), встречи которой проходят ежегодно. В ГЭОВ вошли 20 стран, включая Россию. Участники ИБОР за прошедшие 20 лет провели несколько удачных совместных операций по перехвату контрабанды чувствительных материалов (в частности, в Ливию, Сирию и Северную Корею).

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрей Баклицкий, ИБОР на практике занимается в основном наращиванием потенциала таможенных и других специализированных ведомств стран-участниц, учениями, обменом опытом и политическими заявлениями в поддержку различных режимов нераспространения. «Россия официально разделяет принципы инициативы, отраженные в заявлении о принципах перехвата (от 2003 года.— “Ъ”). Москва была членом главного координационного органа инициативы — ГЭОВ — и пыталась направлять деятельность ИБОР в соответствии со своими подходами: равным отношением ко всем странам и уважением государственного суверенитета»,— отметил эксперт.

Проблемы начались в 2015 году, когда Канада на фоне конфликта вокруг Крыма и Донбасса отказала российским делегатам, планировавшим принять участие во встрече ГЭОВ, в выдаче виз. В Москве это расценили как «враждебные действия». Впоследствии между Россией и западными участниками ИБОР возникли и содержательные разногласия: Москва сочла, что Вашингтон и его союзники безосновательно подозревают некоторые страны в контрабанде оружия массового уничтожения, требуя инспектировать все грузы, идущие к ним.

В октябре 2022 года российских участников на заседание ГЭОВ не пустила уже Италия. Причем Рим сначала отправил Москве соответствующее приглашение, а затем аннулировал его. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия итальянских властей «недружественными», обвинив Рим в «очередном провокационном выпаде в отношении России». «Подобные действия, в которых просматривается попытка изолировать нашу страну, неприемлемы и деструктивны. Они наглядно подтверждают, что руками Италии США и НАТО в целом стремятся перенастроить инструментарий ИБОР, как и других многосторонних механизмов в области нераспространения, под решение собственных задач»,— заявила тогда Мария Захарова, добавив, что «взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках инициативы».

В МИД Италии, в свою очередь, назвали обвинения российской стороны «совершенно надуманными». «Решение не привлекать российских экспертов к проходящему в Риме заседанию группы экспертов ИБОР было принято по согласованию с основными странами—участницами инициативы»,— пояснили тогда во внешнеполитическом ведомстве страны (цитата по «РИА Новости»). Решение о недопуске россиян МИД Италии обосновал как «жестокой российской агрессией против Украины», так и «неконструктивным отношением России к сотрудничеству на международных форумах по разоружению и нераспространению».

История с октябрьским заседанием, судя по всему, и стала решающей при принятии властями РФ решения о прекращении своего участия в работе ИБОР. По словам Андрея Баклицкого, на этом фоне возникает вопрос о будущем участии России в других многосторонних форматах.

«В прошлом году Москва также прекратила участие в запущенной США инициативе — Создание среды для ядерного разоружения (ССЯР). Что ждет, к примеру, Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма, где Россия и США являются сопредседателями?» — задается вопросом собеседник “Ъ”.

Примечательно, что о выходе из ССЯР МИД РФ в обзоре по итогам 2022 года даже не стал сообщать. Видимо, чтобы не привлекать к американской инициативе дополнительное внимание.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая