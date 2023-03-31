Авиадиспетчеры не казенные

Авиадиспетчеры опасаются серьезного падения доходов и массовых сокращений на фоне увольнения за последние годы 15% сотрудников. Дело в том, что Минфин отказал в предоставлении 28 млрд руб. субсидии ГК ОрВД из-за постоянных убытков и предложил реорганизовать его из ФГУПа в казенное учреждение (ФКУ). По мнению экспертов, это лишит предприятие свободы в распоряжении финансами и действительно уменьшит зарплаты диспетчеров. Но действующий штат некоторые источники “Ъ” считают раздутым, не ожидая восстановления иностранных рейсов, приносивших предприятию значительную прибыль до 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Отказ в предоставлении господдержки приведет к рекордному оттоку специалистов из Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), считают в Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров России (ФПАД). Минтранс просил у Минфина для предприятия 28 млрд руб. на три года: 10 млрд в 2023-м, 14,3 млрд в 2024-м и 4,1 млрд руб. на 2025 год.

Минфин, как следует из опубликованного профсоюзом ответа, отказал, предложив в целях сокращения расходов проработать вопрос реорганизации предприятия в форму казенного учреждения. Однако в Минтрансе считают, что такой шаг «приведет к оттоку высококвалифицированных кадров». «Потребность оказания господдержки предприятию сохраняется»,— сообщили “Ъ” в Минтрансе.

Унитарное предприятие является коммерческой организацией, пояснял Минфин, подчеркнув, что не может поддержать субсидирование систематически убыточной структуры. В министерстве “Ъ” пояснили, что считают предлагаемый Минтрансом подход, «когда все расходы учреждения финансируются за счет бюджета», характерными именно для казенных учреждений и не применимыми ко ФГУПам.

Ключевая разница между ФКУ и ФГУПом заключается в уровне свободы распоряжения имуществом и контроля над деятельностью и расходами со стороны учредителя, которым в обоих случаях является государство.

Унитарные предприятия по сути своей действительно коммерческие организации, они могут вести относительно свободную деятельность по оказанию услуг при условии, что часть прибыли может направляться учредителю, поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Однако, уточняет он, это «почти всегда лишь теория, поскольку чаще всего они прибыль не генерируют, а существуют за счет дотаций и субсидий».

Казенные учреждения такой свободы не имеют, все расходы контролируются учредителями, а доходы поступают в бюджет. При этом, отмечает господин Жарский, «ни ФКУ, ни ФГУП, как правило, не генерируют прибыли, а их финансирование так или иначе осуществляется из бюджета».

Традиционно основную прибыль ГК ОрВД приносили сборы за аэронавигационное обслуживание иностранных перевозчиков, валютные ставки для которых в несколько раз выше, чем для российских авиакомпаний. Прибыль ФГУПа резко росла с 2014 года благодаря ослаблению рубля, что позволило ему до начала 2020 года накопить на счетах 85,3 млрд руб. Но пандемия обрушила доходы ГК ОрВД на 45% и принесла ей 28 млрд руб. чистого убытка, что с учетом инвестиций сократило накопленный денежный запас вдвое, до 47,7 млрд руб. (по данным Минфина, сейчас на счетах 8 млрд руб.).

В 2022 году предприятие получило от государства почти 18 млрд руб. В Минфине уточнили, что в бюджете на 2023 год «зарезервированы средства на случай повторения ситуации 2022 года и невозможности получения достаточного объема доходов предприятием». В этой связи министерство запросило дополнительные материалы «для оценки целесообразности предоставления средств».

С ноября ГК ОрВД на 60% увеличила ставки за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний и на 40% для иностранных. С апреля 2023 года сборы вырастут еще на 10%. Но с учетом инфляции ставки не покрывают затрат, которые несет ГК ОрВД на обеспечение безопасности и регулярности воздушного движения, утверждает президент ФПАД Сергей Ковалев. Ключевые опасения связаны с критическим оттоком кадров из организации, которую с начала пандемии уже покинуло 15% сотрудников, говорит он. Только за 2022 год ушли более 3 тыс. человек, из которых 1,1 тыс.— диспетчеры. Реорганизация, по мнению господина Ковалева, приведет к появлению бюджетных тарифных сеток, как у врачей и учителей.

Но текущая штатная численность диспетчеров превышает необходимую, считает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Из 236 аэродромов, включенных в Госреестр, присутствия диспетчеров требует «максимум 91 аэропорт федерального значения». На остальных из-за низкой интенсивности рейсов достаточно дистанционного полетного обслуживания и координации с удаленных вышек.

Вместе с тем собеседник “Ъ” против «линейных сокращений в ГК». Госкорпорация сохраняет избыточный штат инженеров, поддерживающих работу закупленного до кризиса оборудования, полагает он: «Следует принять решение, что это оборудование в большинстве своем больше не будет востребовано и должно быть законсервировано». Другим шагом, говорит он, должно быть «признание, что время больших диспетчерских зарплат закончилось».

При этом господин Ковалев считает, что к переводу диспетчеров на дистанционные вышки система «не готова ни технологически, ни морально из-за сложнейших процедур получения лицензии и неготовности лицензирующих организаций брать на себя ответственность за безопасность полетов».

Повышение аэронавигационных ставок в отсутствие субсидирования выглядит неизбежным шагом, полагает эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. В связи с этим будет логично ожидать перекладывания роста издержек в стоимость билета. Но и рост ставок не закроет объем текущих расходов предприятия, бюджет которого сложился во времена высоких доходов от иностранных компаний.

Это неизбежно произойдет при смене правовой формы, отмечает эксперт: ФГУП обладает большей степенью свободы в финансовом планировании, в том числе зарплат сотрудников, а в форме ФКУ убыточному предприятию придется обосновывать сметы «и сокращать их до заданного уровня».

Айгуль Абдуллина