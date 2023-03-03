Авиадиспетчеров уходят по-английски

Как стало известно “Ъ”, профсоюз авиадиспетчеров пожаловался руководству на угрозу перебоев в работе из-за новых правил сдачи экзаменов на знание английского. Тесты теперь можно сдать только после прохождения обучения, а график самих курсов может растянуться до полутора лет. На период ожидания сотрудников с просроченными сертификатами обязаны отстранить от работы. В отличие от пилотов, диспетчеры не могут найти работу за рубежом, и, по мнению экспертов, в ГК по ОрВД так пытаются избавиться от лишних кадров. При этом в регионах, по словам собеседников “Ъ”, наблюдается их дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД) предупредил об угрозе срыва производственных процессов из-за новых правил проверки сотрудников на знание английского языка по уровню шкалы ICAO. Как указано в письме в Госкорпорацию по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) от 24 января (есть у “Ъ”), введенный с 2023 года порядок прохождения курсов повышения квалификации лишает часть сотрудников возможности сдать экзамен до того, как истекут сроки действующих сертификатов.

Курсы продолжительностью до полутора месяцев проводят один раз в три года для руководителей полетов, старших диспетчеров, инструкторов и диспетчеров, имеющих допуск к обслуживанию полетов на английском языке. Раньше можно было пройти тестирование по авиационному английскому в любое время, теперь — только после прохождения курса. Кроме того, новый, утвержденный Институтом аэронавигации порядок предусматривает получение результата теста через 20 дней. «На практике сроки значительно больше»,— отмечается в письме.

Всего, по словам президента ФПАД Сергея Ковалева, в штате около 8 тыс. диспетчеров. И с учетом невозможности отправлять весь штат на обучение сразу, по оценке профсоюза, «есть вероятность прохождения курсов и тестирования через 1–1,5 года». Особенно остро проблема, говорит глава профсоюза, коснется 2,5 тыс. диспетчеров с допусками на англоязычное обслуживание полетов. В письме ФПАД просил вернуть «досрочный» порядок сдачи тестов, поскольку некоторые центры ОрВД рискуют оказаться в ситуации, когда сертификат по английскому языку у диспетчеров уже просрочен, а результаты тестирования еще не поступили. В таких случаях диспетчеров полагается отстранять от работы. «Возникает искусственная нехватка персонала на неопределенный период, что уже неоднократно имело место»,— говорится в тексте.

В Росавиации на вопросы “Ъ” не ответили, а в пресс-службе ГК по ОрВД отметили, что ФГУП «не опасается перебоев по причине своевременного планирования обучения». «Запланированное обучение на 2023 год осуществляется согласно плану»,— добавили там. В ответном письме 21 февраля дирекция по управлению персоналом ГК по ОрВД указала профсоюзу на нецелесообразность изменения программы, порекомендовав диспетчерам «проходить языковую аттестацию не позднее чем за месяц до конца срока действия сертификата».

При этом в конце 2022 года руководство ГК по ОрВД на переговорах с профсоюзом отказалось отменить приказ о простое в ряде региональных филиалов. Как считает один из источников “Ъ” в отрасли, предприятие может избавляться от лишних кадров, вынуждая их уходить во время простоев и отстранений из-за снижения доходов. На фоне значительного сокращения использования воздушного пространства России иностранными перевозчиками логично допустить, что ГК по ОрВД может таким образом оптимизировать штат, соглашается главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. По словам экспертов, российские диспетчеры оказываются в более сложной ситуации, чем пилоты, они не могут уйти работать в ОрВД других стран, поскольку в отсутствие валидации их дипломов зарубежные авиавласти требуют их полного переобучения. При этом, как говорит Сергей Ковалев, отток кадров уже произошел до декабря 2022 года: в основном сотрудники уходили на пенсию. И сейчас, по его словам, в региональных филиалах наблюдается нехватка 15–20% персонала.

Несмотря на резкое снижение международных перелетов из России, сохраняется активное воздушное движение по кросс-полярным маршрутам, соединяющим США с Восточной и Юго-Восточной Азией, и над Сибирью, поэтому «потребность в англоязычных диспетчерах все еще высока», говорит эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Он также сомневается, что ГК по ОрВД нацелена на сокращение таких специалистов: после отстранения их в любом случае придется восстанавливать на работе. По его мнению, сменившееся в сентябре 2022 года новое руководство госкорпорации, «вероятно, еще не разобралось во всех нюансах организации процесса».

Айгуль Абдуллина