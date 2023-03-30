Netflix может добавить поддержку телевизоров для игр со смартфоном в роли геймпада

Стриминговый сервис Netflix тестирует поддержку телевизоров для доступных на платформе видеоигр — в настоящее время поиграть в них можно только на мобильных устройствах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на программный код приложения.

В коде приложения на смартфонах появилась строчка, предлагающая использовать смартфон как геймпад при игре на телевизоре. Если Netflix добавит эту функцию, то компания станет конкурентом Microsoft, которая в июне 2022 года предоставила владельцам телевизоров Samsung доступ с телевизоров к стриминговому сервису видеоигр xCloud без приставки.

Ранее Netflix сообщил о расширении игрового направления и планах добавить около 40 игр на платформу в 2023 году. В компании утверждают, что новые игры будут выходить каждый месяц. Netflix добавил в приложение видеоигры в ноябре 2021 года, сейчас на платформе представлены 55 проектов. Netflix приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Евгений Федуненко