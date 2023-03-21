Netflix добавит 40 игр в свой сервис в 2023 году

Стриминговый сервис Netflix собирается развивать свое игровое направление и планирует добавить около 40 игр на платформу в 2023 году. Еще 16 игр находятся в разработке для сервиса от собственных студий Netflix, около 70 — от сторонних разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Netflix утверждают, что новые игры будут выходить каждый месяц. Среди доступных проектов будут ролевые и инди-игры, головоломки и сюжетные проекты. В компании отмечают, что у них получилось раскрыть мир сериалов и проектов с помощью игрового направления, к примеру, одной из самых популярных игр на сервисе стала «Too Hot to Handle: Love is a Game», основанная на реалити-шоу знакомств «Испытание соблазном». Сиквел этой игры планируется в 2023 году.

Netflix добавил в приложение видеоигры в ноябре 2021 года. Изначально было доступно 5 игр, сейчас на платформе можно поиграть в 55 проектов. Видеоигры доступны в приложениях для смартфонов и планшетов. Чтобы поиграть в игры, не потребуется дополнительная плата, в самих же видеоиграх нет рекламы или дополнительных покупок. Netflix приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.

Евгений Федуненко