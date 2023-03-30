Бывший президент Бразилии Болсонару вернулся в страну из США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару после трех месяцев пребывания в США вернулся на родину, чтобы возглавить оппозицию, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жаир Болсонару

Фото: Ton Molina NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Жаир Болсонару

Фото: Ton Molina NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

По информации агентства, самолет с господином Болсонару вылетел из Орландо и в 7:00 (13:00 мск) приземлился в аэропорту Бразилиа. Местные власти усилили охрану аэропорта и перекрыли движение вдоль столичного торгового центра для предотвращения возможных беспорядков, передает Reuters.

Как сообщает CNN Brazil, из аэропорта экс-президент прибыл в штаб-квартиру Либеральной партии, которая была правящей во время его президентства. Глава партии Вальдемар Коста Нето заявил Reuters, что хочет, чтобы господин Болсонару стал лидером Либеральной партии и помог ей добиться успеха на муниципальных выборах в 2024 году.

Экс-президент перед вылетом из США в Бразилию говорил, что не буду возглавлять оппозицию. «Я буду участвовать в деятельности моей партии и сотрудничать с теми, кто того захочет»,— подчеркнул тогда господин Болсонару.

Жаир Болсонару улетел в США в декабре 2022 года, за несколько дней до окончания своего президентского срока. В Бразилии в это время вступил в должность новый президент — Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января сторонники бывшего лидера, несогласные с итогами выборов, вышли на протесты, в ходе которых штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилии. Агентство Bloomberg сообщало, что администрация действующего президента страны Лулы да Силвы хочет, чтобы господин Болсонару предстал перед судом. Прокуратура страны подозревает экс-президента в подстрекательстве к беспорядкам.

Эрдни Кагалтынов