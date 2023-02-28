Bloomberg: бразильские власти пытаются принудительно вернуть экс-президента Болсонару в страну

Администрация действующего президента Бразилии Лулы да Силвы намерена в принудительном порядке вернуть в страну экс-президента Жаира Болсонару в том случае, если он не сделает это добровольно. По информации агентства Bloomberg, администрация Лулы да Силвы хочет, чтобы бывший президент предстал перед судом.

При этом господину Болсонару не были предъявлены обвинения по каким-либо уголовным делам, а перспективу его ареста собеседники агентства оценивают как маловероятную.

Как отмечает Bloomberg, бразильские власти настаивают на возвращении экс-президента до конца марта.

15 февраля Жаир Болсонару заявил The Wall Street Journal, что планирует вернуться в Бразилию в марте, чтобы возглавить оппозицию. В январе он улетел в США за несколько дней до истечения срока полномочий.

О рисках возвращения для Болсонару — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».