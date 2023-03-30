Болсонару рассказал, что не собирается возглавлять оппозицию Бразилии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается становиться лидером оппозиции страны. По его словам, он будет работать в Либеральной партии и сотрудничать с теми, «кто того захочет».

«Либеральная партия, в которой я состою, имеет почти 20% кресел в Палате депутатов и в Сенате. Я не буду возглавлять никакую оппозицию. Имея за плечами 28 лет депутатского опыта, 4 года президентства, 2 года в муниципальных депутатах и 15 лет армейской службы, я буду участвовать в деятельности моей партии и сотрудничать с теми, кто того захочет»,— сказал господин Болсонару перед вылетом из США в Бразилию (цитата по ТАСС).

Жаир Болсонару провел несколько месяцев в США, куда улетел в декабре 2022 года за несколько дней до окончания своего срока на посту президента. 15 февраля он заявил The Wall Street Journal, что собирается вернуться в Бразилию в марте и возглавить оппозицию. Bloomberg сообщал, администрация нового президента страны Лулы да Силвы хочет, чтобы господин Болсонару предстал перед судом.

Олеся Павленко