Глава Росавиации допустил возобновление прямого авиасообщения с Мьянмой, ЮАР и Вьетнамом в 2023 году

В 2023 году Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран, в том числе с Мьянмой, ЮАР, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства»,— сказал господин Нерадько в ходе круглого стола в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Прямое авиасообщение с упомянутыми странами было прервано во время пандемии COVID-19 в 2020 году. На сегодняшний день российские авиакомпании летают в 34 страны.

Между тем в Минтрансе ЮАР сообщили ТАСС, что ведомство готово в краткие сроки рассмотреть заявки на полеты в республику от российских авиаперевозчиков. Пока таких заявок в министерстве не получали. В январе сообщалось, что РФ и ЮАР планируют возобновить авиасообщение к саммиту Россия—Африка, который запланирован на 26–29 июля.

В феврале посол Мьянмы в России Лвин У заявил, что авиасообщение с Мьянмой может возобновиться «в ближайшие два месяца».

Лусине Баласян