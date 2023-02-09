Россия и Мьянма планируют возобновить прямое авиасообщение в ближайшие два месяца

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в ближайшие два месяца. Об этом сообщил посол Мьянмы в России Лвин У.

«Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры»,— сообщил «РИА Новости» Лвин У на полях конференции в Санкт-Петербурге.

Как отметил Лвин У, перелеты планируют возобновить из аэропортов Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай.

В ноябре 2022 года Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытого прямого авиасообщения. Тогда МИД РФ заверил, что возобновление полетов ожидается в 2023 году. Авиасообщение двух стран приостановилось в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Лусине Баласян