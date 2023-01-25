Россия и ЮАР намерены в июле запустить прямое авиасообщение

Россия планирует запустить прямое авиасообщение с ЮАР ко второму саммиту Россия—Африка, который запланирован на 26–29 июля 2023 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия—Африка Олег Озеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку — поедут туристы, это будет одним из факторов, который, во-первых, разрушает пропагандистские стереотипы... А также стимулирует изучение русского языка»,— сказал господин Озеров в ходе дискуссии «Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?» на площадке клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

В рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, запланированному на июль в Санкт-Петербурге, глава МИД РФ Сергей Лавров посетил ЮАР 23 января. Среди перспективных тем сотрудничества с ЮАР российский министр назвал мирный космос, высокие технологии, умные города и атомную энергетику.

ЮАР входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России на африканском континенте. В 2021 году двусторонний товарооборот, по данным ФТС РФ, составил $1,139 млрд.

Обсуждение запуска прямых чартерных рейсов между двумя странами ведется уже давно. Посол республики в РФ Мзувукиле Макетука говорил 22 января нынешнего года, что в конце февраля 2022 года страны должны были запустить четыре прямых рейса авиакомпании Nordwind. Авиасообщение с ЮАР, прерванное во время пандемии, было восстановлено 5 октября 2021 года.

Подробнее о визите Сергея Лаврова в ЮАР — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Милена Костерева