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Коммерсантъ FM
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FT: Meta может запретить в своих сервисах политическую рекламу в Европе

Руководство корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) рассматривает возможность запрета политической рекламы в Европе на принадлежащих ей платформах, в том числе Facebook и Instagram. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Это связано с тем, что власти ЕС собираются со следующего года ввести правила, более жестко регулирующие онлайн-рекламу в соцсетях. В частности, в случае политической рекламы будет требоваться повышенная в сравнении с обычными объявлениями прозрачность — нужно будет сообщать информацию о том, кто размещает рекламу, сколько она стоит и т. д., иначе таргетированные объявления такого рода будут запрещены.

По данным компании Insider Intelligence, доходы Meta от политической рекламы в США в 2019–2020 годах составили $800 млн, что составляет менее 1% всех ее рекламных доходов. Как пишет FT, руководство Meta считает, что при довольно жестком регулировании таких объявлений, возможно, проще будет отказаться от политической рекламы. При этом в Meta ждут, когда ЕС представит окончательный вариант требований в отношении политической рекламы — это должно произойти в начале июня, чтобы после этого принять решение.

Одним из поводов к ужесточению правил политической рекламы стал разразившийся в 2018 году скандал вокруг Cambridge Analytica — компании, работавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа и собравшей данные более чем 80 млн пользователей Facebook для анализа политических предпочтений избирателей.

Яна Рождественская

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