Глава думского комитета Картаполов: призывников не направят служить в новые регионы

Граждан, которых призовут в армию в ходе ближайшей весенней кампании, не направят служить в новые субъекты России, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты»,— сообщил парламентарий (цитата по «Интерфаксу»).

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря (в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября).

13 марта депутаты внесли в ГД законопроект о повышении призывного возраста: нижнюю планку предлагается поднять с 18 до 21 года, верхнюю — с 27 до 30 лет. Согласно документу, нововведения должны постепенно внедряться с 2024 года.

Подробно о том, как проходит набор в армию — в публикации «Ъ».

Григорий Лейба