Когда начинается весенний призыв в 2023 году

Как проходит набор в армию: сроки службы, основания для отсрочки и пребывания в запасе — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сроки и возраст призыва

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Стоит отметить, что в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Указ о призыве граждан на службу подписывает президент РФ. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже, педагогических работников — только весной (с 1 мая), жителей сельской местности, работающих на посевной и уборочной кампаниях,— только осенью (с 15 октября).

Возраст призыва — от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Повестка о необходимости явиться в военкомат выдается призывнику лично в руки, никто другой не имеет права на ее получение.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

Важно! Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 тыс. руб. штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Юрист Арсений Левинсон:

«Нет никаких особенностей проведения призывных мероприятий в период, когда идет специальная военная операция. Последние годы численность граждан, которых должны призвать, снижалась. После указа президента будет ясно, сохранится ли количество призывников или, наоборот, будет увеличено.

В городах федерального значения и регионах призыв также проходит без особенностей. Единственное, что различается,— это так называемое задание на призыв. Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба формирует для каждого региона определенную численность граждан, которых необходимо призвать в вооруженные силы. Традиционно с юга России и Кавказа меньше призывают, в Центральной России и на Урале задание на призыв больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Категории годности

Готовность призывника к службе определяет медицинская комиссия, в которую входит терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медосмотра призывнику присваивается категория годности:

«А» — здоров, может служить в любых войсках;

«Б» — имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск);

«В» — имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

«Г» — временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев;

«Д» — состояние здоровья не позволяет служить.

Кого не возьмут в армию?

От призыва освобождаются:

кандидаты и доктора наук;

условно осужденные;

находящиеся под следствием;

имеющие судимость;

а также близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Отсрочка положена:

студентам, обучающимся на очных отделениях;

депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ;

опекунам несовершеннолетних;

тем, кто ухаживает за близким родственником;

отцам-одиночкам;

отцам двух и более детей;

отцам детей-инвалидов до трех лет;

а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).

С марта 2022 года на отсрочку могут претендовать сотрудники IT-компаний с государственной аккредитацией, имеющие профильное высшее образованием и проработавшие в ней не менее 11 месяцев, либо же устроившиеся на работу в течение года после окончания учебы.

В текущем году форму об отсрочке можно было заполнить на «Госуслугах» с 23 января по 6 февраля. Если заявление одобрено работодателем, то сформированные списки направляются в Минцифры, а оттуда в Минобороны. Решение об отсрочке в 2023 году призывная комиссия примет с 1 апреля по 15 июля.

Альтернативная и контрактная служба

Военная служба является обязательной, но в особых случаях ее можно заменить на альтернативную гражданскую службу (АГС) — например, если убеждения или вероисповедание призывника противоречит прохождению срочной службы. Перечень организаций, где призывник может пройти АГС, утверждает Минтруд, среди профессий — животновод, маляр, машинист бульдозера, повар, тракторист и другие (учитывается опыт и стаж работы).

Дополнительная информация. В отличие от срочной службы, АГС длится 21 месяц, а в случае работы гражданским персоналом в организациях военной сферы — 18 месяцев. Заявление о замене вида службы необходимо подать не позднее чем за полгода до начала призыва: в нем должны быть указаны причины и обстоятельства такого решения.

Кроме того, службу можно пройти по контракту — на два или три года. Контракт вправе заключить мужчины и женщины. В мае 2022 года депутаты Госдумы приняли поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которыми был отменен верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Если призывника уже отправили на срочную службу, то перейти на контрактную он может не ранее через три месяца. При этом первый год призывник в любом случае проведет на казарменном положении.

Запас и резерв

В запас зачисляют:

уволенных с военной службы;

успешно завершивших обучение в военных вузах и центрах;

прошедших срочную службу или АГС;

завершивших обучение на военных кафедрах;

освобожденных от призыва или получивших отсрочку до 27 лет;

женщин, имеющих военную специальность.

Из лиц, находящихся в запасе, формируется резерв. Он нужен для того, чтобы при необходимости оперативно укомплектовать вооруженные силы подготовленными и обученными военными специалистами. Резервистов могут призвать на службу в любой момент, поэтому они находятся в запасе по контракту с Минобороны, который и определяет основные условия пребывания их в резерве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Призыв на военные сборы

Ежегодно для подготовки армейского резерва и улучшения его выучки в России проводятся военные сборы. Указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы подписывает президент РФ. Возраст участников таких сборов зависит от категории запаса. Освобождение получают все те же категории, что и при срочной службе.

Обратите внимание! На сборы призывают не только отслуживших, но и тех, кто имел освобождение или отсрочку. За неявку на сборы грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. (ст. 21.5. КоАП РФ).

Сборы продолжаются не более двух месяцев. Одного гражданина нельзя призвать на них чаще одного раза в три года и больше 12 месяцев за все время. За участниками сохраняется место работы и средняя заработная плата.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»