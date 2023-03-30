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Коммерсантъ FM
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Евгений Ройзман вышел из спецприемника в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) вышел из спецприемника на Елизаветинском шоссе, где по решению Ленинского райсуда находился 14 суток за репост ролика в группе «ВКонткте», содержащего символику экстремистской организации. 16 марта его признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судя по материалам суда, во «ВКонтакте» на странице «Евгений Ройзман» был опубликован ролик «За что Путин сажает Навального?» В нем на протяжении шести секунд демонстрируется значок ФБК, который признан экстремистской организацией и запрещен. Евгений Ройзман заявлял, что не имеет отношения к этой группе. «Ваша честь, ситуация примитивная. У меня нет аккаунта в ВК, я туда ни разу в жизни не заходил. Я не имею к этому посту отношения. Если бы я это сделал, я бы отстаивал свою позицию. Но я этого просто не делал, поэтому мне не о чем даже говорить»,— пояснил господин Ройзман.

Помимо этого в августе 2022 года в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о СВО на Украине. Сейчас ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Накануне стало известно, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. «Мы все свою страну знаем. Мы можем просчитать сто вариантов, произойдет сто первый. У меня нет никаких иллюзий. Я про свою страну понимаю все. Есть поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Правда, есть и другая, утешительная: и в Сибири люди живут. Уезжать я, конечно, не буду»,— прокомментировал предстоящее рассмотрение дела в суде после выхода из спецприемника господин Ройзман.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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