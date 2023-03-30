«Тактика России не меняется»

Объект цилиндрической формы был обнаружен в середине марта в районе газопровода «Северный поток-2». Неопознанный предмет оказался морским буем. Работы по подъему проводила специальная группа с участием представителей оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG. В итоге обошлось без сенсации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что находка явно не последняя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вооруженные силы Датского королевства обнаружили на дне Балтийского моря в районе поврежденных трубопроводов системы «Северный поток» неопознанный объект. Мировая общественность взволновалась. Неужели вот оно — доказательство, которое, наконец-то, прольет свет и приблизит развязку всей этой загадочной истории? Но нет.

Вскоре выяснилось, что это лишь пустой дымовой буй — специальное устройство для подачи сигнала в дневное и ночное время. Используется оно и для спасения на водах. Интрига умерла, не родившись.

Между тем очень похоже, что ситуация вокруг пострадавших газопроводов окончательно запуталась и зашла в тупик. По сути, это признал и МИД России. Москва по-прежнему уверена, что объекты подорвали англосаксы, но прямые доказательства на сей счет отсутствуют.

На сегодня есть только выкладки американского журналиста Сеймура Херша, который, по сути дела, подтвердил российскую версию. Однако при всем уважении к его авторитету и знаниям подобное не может быть аргументом для суда.

Следствие при этом идет, но как-то ни шатко ни валко. Западные СМИ, как известно, выдвинули свою версию о загадочной яхте и группе украинских подрывников. Выглядит она не очень правдоподобно. Но это не официальные данные, а газетные измышления — хотите верьте, хотите нет — ждите результатов расследования. Впрочем, это уже неважно.

Главный вопрос звучит так: заработают ли в принципе когда-нибудь эти самые «Северные потоки»? Пойдет ли по ним газ в Европу, как в былые времена? Это ведь дорого стоит — лежат трубы без дела, ржавеют, чинить их не дают. Не совсем понятно, идет ли следствие. Нет вообще никакой ясности. Полная безысходность. Можно было бы подать иск о возмещении убытков. Но кому? Диверсантам с яхты, которую никто не видел?

Однако тактика России не меняется. Видимо, есть уверенность, что бывшие партнеры рано или поздно образумятся и сами прибегут к нам, и будут просить пустить газ как раньше. Но пока ничего похожего не происходит.

И что важно отметить, если это и случится, то явно не сегодня и не завтра. Ждать придется не то чтобы долго, но некоторое время. Есть риск, что чистая энергетика вытеснит традиционную, но в Москве в это по-прежнему не верят. И это при том, что одну зиму Европа, может быть, и продержалась, но придут новые холода, которые могут оказаться более суровыми. Так что есть некоторые основания надеяться на изменения текущей ситуации.

И, кроме того, что-то подсказывает: дымовой буй — не последняя находка на месте происшествия — очень может быть, что поднимут на поверхность и другие артефакты, и не заставят себя ждать новые интересные версии. Так что точку, конечно же, ставить рано.

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