Баллы просятся в печать

Участники рынка просят правительство доработать балльную систему оценки «отечественности» электроники в части принтеров и других устройств для печати. Сейчас такая техника признается отечественной, только если работает на российских процессорах, которых просто нет. Из-за этого госзаказчики покупают зарубежное оборудование. Чиновники работают над изменением системы, но эксперты отмечают, что и формально российская техника в основном выпускается из зарубежных компонентов путем крупноузловой сборки.

Производители электроники, Минпромторг и Минцифры обсуждают доработку балльной системы «отечественности» радиоэлектроники, рассказали собеседник “Ъ” на рынке и топ-менеджер одного из вендоров. По их словам, производители просят регуляторов включить в систему требования по печатному оборудованию — принтерам и многофункциональным устройствам (МФУ). В частности, по данным “Ъ”, в совещаниях участвуют представители «Аквариуса» и «Катюши Ай Ти».

«Сейчас такое оборудование для признания отечественным должно иметь российский процессор, которого физически не существует»,— объясняет один из источников “Ъ”. Он считает, что в балльной системе заинтересованы и сами чиновники: «У ведомств есть KPI по закупке российской электроники. Но сейчас российских принтеров и МФУ нет в реестре Минпромторга, и поэтому ведомства закупают зарубежную технику». С 1 января 2025 года доля российского оборудования в инфраструктуре госкомпаний должна превышать 40%, это закреплено в методических рекомендациях по стратегии цифровой трансформации госкомпаний, уточнили в Минцифры.

Министерства и производители определяют, для каких операций может быть введена балльная система, пояснили в Минцифры. Там признают, что в РФ отсутствуют принтеры с российскими чипами, первые партии такой техники ожидаются только в 2024 году. «По завершении формирования требований проект постановления будет направлен на согласование в органы исполнительной власти»,— добавили в Минпромторге.

По итогам 2022 года объем рынка печатного оборудования в РФ (без учета расходных материалов) снизился на 50%, до $310 млн, говорят в F+ tech. «Падение произошло из-за ухода всех крупнейших вендоров. Поиск и формирование новых цепочек поставок, которые подвергаются давлению из-за риска вторичных санкций и постоянно меняются, увеличили сроки доставки и стоимость оборудования»,— пояснил директор департамента периферийного оборудования F+ tech Дмитрий Купцов.

Топ-менеджер российского производителя электроники добавляет, что большую долю спроса в сегменте формируют госзаказчики: «На ведомства приходится 25% от рынка, на госкомпании — 35–40%». Доля госсектора на рынке печатных устройств в 2022 году составила около 55%, хотя годом ранее была 45%, добавляет господин Купцов.

Балльная система определения «отечественности» радиоэлектроники регулируется поправками к 719-му постановлению правительства. Производители оборудования, которое признано отечественным и включено в соответствующий реестр, получают преференции на госзакупках по правилу «второй лишний» и ряд субсидий. Поправки приняты осенью 2022 года, их разработка тянулась на несколько лет. Основная дискуссия шла как раз вокруг того, стоит ли считать технику отечественной, если процессор не российский (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

В «Аквариусе» подтвердили, что введение балльной системы для МФУ и принтеров «активно обсуждается» и компания поддерживает идею: «Производителям будет проще планировать инвестиции, рассчитывать окупаемость инвестиций, начинать новые проекты. А Минпромторг получает гибкий инструмент регулирования». В «Катюше Ай Ти» от комментариев отказались.

Но выпускаемую в РФ печатную технику трудно назвать российской подчеркивает гендиректор «Промобита» Максим Копосов: производители по большей части собирают ее из готовых компонентов, которые получают от китайских или тайваньских компаний в рамках ODM-контрактов.

Никита Королев