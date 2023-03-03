Телеком пойдет на балл

Минпромторг планирует в сентябре запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекоммуникационного оборудования. Министерство согласовывает с участниками рынка финальный вариант соответствующего постановления. Оно предполагает, что отечественной будет признана техника, которая как минимум собирается в России. Производители должны иметь свои производственные площадки и сервисные центры. Участники рынка предполагают, что в дальнейшем министерство будет ужесточать требования, чтобы стимулировать переход на отечественные компоненты. Однако пока таких для телекоммуникационного оборудования почти нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минпромторг закончил разработку поправок к постановлению правительства №719, которые введут балльную систему для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного, рассказали источники “Ъ” на рынке. На сайте regulation.gov.ru опубликовано уведомление о разработке документа, там же говорится, что нормы вступят в силу в сентябре. Сам проект не опубликован. В Минпромторге “Ъ” пояснили, что он «будет опубликован после консультаций с отраслью».

“Ъ” ознакомился с последней версией документа. Из него следует, что для включения оборудования в реестр производитель должен владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т. д. За каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) буду начисляться баллы. При наборе определенного числа баллов оборудование признается российским. Под регулирование, следует из документа, подпадают, в частности, коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д. Аналогичную методику правительство уже ввело для вычислительной техники (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

Сейчас решение о том, считается телекоммуникационное оборудование отечественным или нет, принимает экспертный совет при Минпромторге, его работу регламентирует постановление №878. Источник “Ъ” на рынке электроники говорит, что министерство и представители отрасли планировали изменить правила с 2021 года: «В реестр телекоммуникационного оборудования из-за непрозрачности оценки могли включить технику, не имеющую отношения к России. Фактически это было зарубежное оборудование с переклеенными шильдиками».

В Минпромторге рассчитывают, что балльная система создаст «благоприятные условия для развития отечественной радиоэлектронной промышленности и будет стимулировать производителей планомерно увеличивать уровень локализации производства на территории России». В группе Yadro соглашаются с регулятором, добавляя, что запуск механизма «будет способствовать поэтапному последовательному увеличению доли производимого в стране отечественного оборудования».

Совладелец компании «Бештау Электроникс» Олег Осипов надеется, что в дальнейшем Минпромторг «ужесточит критерии балльной системы, стимулируя российских производителей телеком-оборудования увеличивать в продукции долю российских компонентов». Однако прямо сейчас отечественных компонентов для производства телекоммуникационного оборудования, особенно высокотехнологического, зачастую просто нет, подчеркивает собеседник “Ъ” в одном из производителей электроники.

Для производства современных базовых станций четвертого и пятого поколений необходима высококачественная электронная компонентная база, которая на данный момент представлена почти исключительно иностранными поставщиками, подтверждает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. «Мы активно работаем с российскими производителями,— подчеркивает он,— чтобы через три года доля отечественной продукции в специализированной критической электронно-компонентной базе составила 5–10%».

Никита Королев