Уборка зерновых трейдеров

Международные зерновые трейдеры пересматривают схемы работы в РФ. Вслед за Cargill сократить бизнес в стране может четвертый экспортер зерна Viterra, передав структуру и часть портовых мощностей менеджменту и продав долю в терминале «Тамань». Информация об этом уже привела к росту котировок на пшеницу на мировых рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глубоководный зерновой терминал КСК в порту Новороссийска

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Глубоководный зерновой терминал КСК в порту Новороссийска

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Международный зерновой трейдер Viterra (ранее Glencore Agriculture) может сократить присутствие в России, сообщил Bloomberg. Эту информацию подтвердили три источника “Ъ” на рынке. По их словам, Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг». А дочерняя структура «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут быть переданы менеджменту, добавляет собеседник “Ъ”. Как следует из ЕГРЮЛ, управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов в мае 2022 года учредил в Москве ООО «Управление агробизнесом». Господин Демьянов отказался от комментариев, в Viterra “Ъ” не ответили.

Долю в терминале «Тамань» Viterra может продать структурам, связанным с «Деметра-Холдинг», говорят два источника “Ъ”. «Деметра-Холдинг» на 45% контролируется ВТБ, подпавшим под санкции США.

Партнер «А-Про» Екатерина Макеева говорит, что если покупатель будет связан с лицами под санкциями, то сложности со сделкой могут возникнуть на стадии compliance. Но управляющий партнер «Аверта Групп» Алексей Шаров уточняет, что компания будет считаться под санкциями, только если ВТБ владеет 50% и более либо имеет косвенный контроль. Сделка не должна приносить ВТБ экономическую выгоду, добавляет юрист Delcredere Артем Касумян. В «Деметра-Холдинг» отказались от комментариев.

О намерении другого крупного трейдера — Cargill — прекратить экспорт зерна из РФ в сезоне 2023/24 сообщал РБК. По данным издания, компания также уведомила Минсельхоз о начале пересмотра портфеля активов, связанных с экспортом зерна. Изменений в других видах деятельности в РФ не планируется. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске, основным владельцем которого выступает ГК «Дело». Также у компании есть предприятие по выпуску кормовых ингредиентов и продуктов из крахмала и патоки. В Cargill не предоставили комментарий. В ГК «Дело» говорят, что рассматривают перевалку зерна как стратегическое направление бизнеса и интересуются активами в сегменте, но переговоров сейчас нет.

По данным “Ъ”, в текущем сезоне, с июля 2022 года по февраль 2023 года, «Витерра Рус» отгрузила 2,96 млн тонн зерна, заняв четвертое место среди экспортеров. Cargill экспортировала 1,35 млн тонн, что соответствует шестому месту. Весь экспорт зерна из России за период превысил 34,7 млн тонн.

По словам источников “Ъ” на рынке, уход Cargill и Viterra может быть связан с «растущим давлением». Еще в сентябре 2022 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал президенту РФ Владимиру Путину запретить компаниям из недружественных стран покупать и перепродавать зерно, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. В ноябре о готовности купить активы Viterra и Cargill в торговле зерном Владимиру Путину сообщал гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев. Тогда в Viterra и Cargill информацию о планах прекратить работу опровергали.

По словам источников “Ъ”, вслед за Cargill и Viterra сократить бизнес в РФ может и Louis Dreyfus (LDC), десятый экспортер зерна из страны в этом сезоне.

В LDC “Ъ” не ответили. В Союзе экспортеров зерна отмечают, что зерновой бизнес стал «чрезмерно политизированным и рискованным», отмечая дискриминацию и международных торговцев российским зерном.

Контракт на поставку пшеницы в мае на бирже в Чикаго к вечеру 29 марта подорожал более чем на 1,2%, до $259,55 за тонну. Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, что турбулентность на рынке сохранится «какое-то время», так как процесс ухода глобальных игроков не будет одномоментным. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что сокращение числа иностранных экспортеров зерна упрощает государству возможности контроля, а аграриям ослабление конкуренции среди покупателей грозит дополнительным снижением цен.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что готовы к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию продовольственного рынка страны и ее экспортного потенциала. В случае ухода зарубежных игроков освобождающиеся ниши оперативно занимаются российскими, добавили там. Как уточнили в Минсельхозе, информация о прекращении Viterra и LDC экспорта российского зерна в министерство пока не поступала.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина