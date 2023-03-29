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Коммерсантъ FM
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Вложения физлиц в российские акции увеличились в 2,6 раза за 2022 год

Вложения физических лиц в акции резидентов за 2022 год составили 1,076 трлн руб., что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году, следует из данных отчета (.pdf) Банка России.

Согласно отчету, вложения физлиц в облигации резидентов увеличились на 178 млрд руб. При этом россияне продали акций нерезидентов на 208 млрд руб., а облигаций — на 189 млрд руб., подсчитал регулятор.

Отмечается, что доля частных лиц в торгах на фондовом рынке выросла до 76% (на 37 п. п.), а на рынке ОФЗ — до 17% (12 п. п.). Общее число клиентов брокерских организаций в прошлом году увеличилось на 40%, до 2,9 млн, а объем их активов снизился до 7,3 млн (на 7,3%), сообщил ЦБ.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи упал на 43%, закрывшись на отметке 2154,12 пункта (3787,29 пункта годом ранее). Наибольшее падение было зафиксировано по итогам февраля (2474,52 в первый день марта против 3564,55 в первый день февраля): конкретно по итогам торговой сессии 24 февраля индекс Мосбиржи обвалился на 33,28% и закрылся на уровне 2058,12 пункта, что стало рекордом.

К концу марта 2023 года Мосбиржа сообщила о постепенном увеличении активности розничных инвесторов. 20 марта 2023 года в течение суток операции на рынке акций провели больше 1 млн инвесторов. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что интерес к финансовым вложениям среди россиян снижается.

Эрдни Кагалтынов

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