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Коммерсантъ FM
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Российский рынок акций по итогам года упал на 43%

Индекс Мосбиржи за 2022 год рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 39,18%, опустившись с 1595,76 до 970,60 пункта. По итогам пятницы, 30 декабря, российский рынок акций вырос на 0,33% по индексу Мосбиржи, до 2154,12 пункта. По индексу РТС рост составил 3,61%, до 970,6 пункта. Это произошло на фоне укрепления рубля. Российская валюта к доллару по итогам пятницы выросла на 2,27 руб., до 69,9 руб.

Падение рынка акций в России связано с множественными санкциями и уходом из страны зарубежных компаний и инвесторов на фоне вооруженного конфликта на Украине. По итогам торговой сессии 24 февраля индекс Мосбиржи обвалился на 33,28% и закрылся на уровне 2058,12 пункта, что стало рекордом. Предыдущий раз рекордное значение было достигнуто 28 октября 1997 года, когда индекс Мосбиржи за день упал на 20,81%.

25 февраля Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынках. С 28 февраля по решению ЦБ были временно прекращены торги на фондовой секции Мосбиржи. Сделки с акциями возобновились лишь 24 марта. К торгам были допущены 33 бумаги из индекса Мосбиржи.

Дарья Эрозбек

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