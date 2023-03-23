Весна красна отставками

Две отставки губернаторов, состоявшиеся на прошлой неделе, скорее всего, не будут последними в преддверии региональных выборов-2023, говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП). В числе возможных отставников, помимо красноярского руководителя Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова, собеседники “Ъ” называют и орловского губернатора Андрея Клычкова. Однозначной уверенности в уходе ни одного из них у источников “Ъ” нет, но к продолжению ротации АП подталкивает стартующая в декабре президентская кампания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До конца марта могут состояться новые отставки губернаторов, говорят три источника “Ъ”, близкие к АП. Впрочем, последнее слово в таких решениях традиционно остается за президентом, а внутриполитический блок Кремля лишь дает ему свои рекомендации.

Напомним, на прошлой неделе поменялись главы двух регионов. Романа Копина (Чукотка) источники “Ъ” давно называли в числе потенциальных отставников, поясняя, что он и сам хотел уйти. К тому же в этом году на Чукотке в любом случае планировались губернаторские выборы, а на такие регионы АП, рассматривая возможность ротации, обращает внимание в первую очередь. Место Романа Копина занял теперь уже бывший первый замглавы председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Замена члена ЛДПР Алексея Островского (Смоленская область) на сотрудника аппарата правительства РФ Василия Анохина была менее ожидаемой. Срок полномочий губернатора истекал только в 2025 году, слухов о том, что им недовольны или что он сам хотел бы сменить место работы, тоже не было. К тому же господин Островский был назначен на этот пост президентом в 2012 году по так называемой партийной квоте, в рамках которой партии парламентской оппозиции по согласованию с Кремлем получают своих представителей в губернаторском корпусе. Поэтому в 2015 году, когда Алексей Островский пошел на первые прямые выборы, «Единая Россия» не выставляла против него своего кандидата. Правда, федеральный чиновник уверяет, что «квота» на господина Островского была не у ЛДПР, а у ныне покойного Владимира Жириновского, а у нового лидера партии Леонида Слуцкого к Алексею Островскому другое отношение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе новых вероятных отставников собеседники “Ъ” называют несколько губернаторов. Так, давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин источники “Ъ” называют в первую очередь проблемы с рейтингом. О вероятной отставке господина Усса ранее писали «Ведомости». Впрочем, никто из источников “Ъ” не готов однозначно утверждать, что решение об отставке красноярского руководителя уже принято, а один из собеседников, напротив, утверждает, что у Александра Усса есть все шансы остаться на своей позиции.

Долгое время источники “Ъ” пророчили отставку и главе Хакасии Валентину Коновалову (КПРФ), который занял этот пост в 2018 году в результате неожиданной победы над тогдашним главой республики Виктором Зиминым. Но сейчас некоторые собеседники “Ъ” считают очень вероятным другой сценарий: в Хакасии пройдут конкурентные выборы, на которых коммунист Коновалов будет соревноваться с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом (сейчас господин Сокол участвует в специальной военной операции в качестве добровольца).

Наконец, два других осведомленных источника “Ъ” называют в качестве еще одного возможного кандидата «на вылет» главу Орловской области Андрея Клычкова. Он член КПРФ и, как и господин Островский, был назначен на этот пост в 2017 году по согласованию с Кремлем. Однако губернатором, по словам одного из собеседников “Ъ”, недовольны в правительстве. В то же время в руководстве КПРФ поводов для отставки соратника не видят. По словам первого зампреда ЦК Компартии Юрия Афонина, команда господина Клычкова работает эффективно и в социально-экономическом плане, и в политическом, и в плане помощи Донбассу и поддержки спецоперации. «Насколько я знаю, у него все хорошо и с личным рейтингом. Поэтому каких-то объективных причин для отставки я не вижу»,— говорит коммунист.

В случае отставки господин Клычков станет вторым губернатором-оппозиционером, потерявшим в этом году свой пост, полученный ранее по «партийной квоте». Но сейчас, как говорят источники “Ъ”, само понятие квоты воспринимается не так однозначно. «Каждый губернатор — это результат индивидуальных договоренностей. И они также должны выполнять KPI. Да, есть мнение, что парламентская оппозиция должна быть представлена в губернаторском корпусе. Но если у них есть хотя бы по одному губернатору — значит, они представлены»,— разъясняет текущую логику собеседник “Ъ”, близкий к АП. Напомним, что у КПРФ, помимо господ Клычкова и Коновалова, есть и третий губернатор — глава Ульяновской области Алексей Русских, а либерал-демократ Михаил Дегтярев возглавляет Хабаровский край.

Еще один собеседник “Ъ” считает, что в этом году Кремль особенно тщательно подходит к ротации губернаторского корпуса в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами (официально кампания стартует уже в декабре 2023-го). Этим, в частности, объясняется и отставка господина Островского, говорят источники: по их данным, рейтинги Владимира Путина в Смоленской области стали показывать негативную тенденцию.

Андрей Винокуров