Малику Гайсину добавили растрату

Свердловский облсуд оставил экс-депутата Госдумы, бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом до 13 мая. Изначально предпринимателя обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но накануне заседания в его деле появилась и статья о растрате. По версии следствия, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмен считает, что цель следствия — лишить его права управлять заводом. Свою вину господин Гайсин не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Малик Гайсин в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бизнесмен Малик Гайсин в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты уральского бизнесмена Малика Гайсина об изменении его меры пресечения по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, санкции по статье предусматривают до четырех лет лишения свободы). Напомним, решением Верх-Исетского райсуда Малик Гайсин был отправлен под домашний арест до 13 мая.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Малик Гайсин, будучи гендиректором уральского завода электрических соединителей «Исеть», выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.). Одним из заявителей по делу является акционер завода — АО «РТ-Проектные технологии», подконтрольное корпорации «Ростех».

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году в Каменске-Уральском. Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

На заседание, которое состоялось 29 марта, Малик Гайсин явился с тремя адвокатами. Они заявили, что на сегодняшний день займы возвращены в полном объеме. Сам бизнесмен вину не признает.

«Просто фальсификация уголовного дела… Меня отстранили от директорства, ни с кем общаться мне нельзя. Только в “Исети” больше тысячи человек работает. Просто парализуют работу, просто жаждут моих денег, моего имущества»,— заявил во время суда Малик Гайсин.

Судья Максим Крутько напомнил, что дело было возбуждено два года назад — 29 апреля 2021 года, и на тот момент в нем не было фигурантов. Производство по делу было прекращено 26 июня 2022 года, но возобновлено через месяц. Спустя полгода, 14 марта 2023 года, Малик Гайсин был задержан. Обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями ему предъявили 15 марта.

Как заявил в суде прокурор, накануне, 27 марта, в уголовном деле добавилось новое обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Данное уголовное дело соединено с ранее возбужденным делом по статье 201 УК РФ. Соответственно, вновь создана следственная оперативная группа для расследования дела»,— пояснил прокурор.

В свою очередь, адвокат Малика Гайсина Анастасия Пахтусова заявила, что два уголовных дела «ничем не отличаются друг от друга». Другой адвокат, Дмитрий Боровинских, ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде залога. По его словам, в качестве залогодателя готова выступить подконтрольная Малику Гайсину компания ООО «Гамбит».

Анастасия Пахтусова рассказала, что после заключения под домашний арест Малика Гайсина несколько раз госпитализировали. Сам бизнесмен уточнил, что его доставили в больницу во время рассмотрения дела судом первой инстанции.

«Меня увезли с гипертоническим кризом, потом держали в наручниках прикованным к койке в областной больнице. Потом в этом состоянии меня привезли в суд, и я защищать себя не мог никак»,— заявил он.

Адвокат Анастасия Пахтусова считает, что все действия органов следствия являются «мерой физического, психологического воздействия на подзащитного».

Цель давления — отстранить господина Гайсина от руководства предприятием и парализовать деятельность завода с целью последующего его захвата заинтересованными лицами.

Как сказал обвиняемый, его мера пресечения может поставить под угрозу производительность завода. «Когда СВО началось, на нас упало в пять раз больше заказов. Если наш завод обанкротится, тысячи предприятий встанут. Мы маленькую вещь делаем, но эта маленькая вещь идет во все, что летает и движется»,— отметил он.

Заслушав мнения сторон, суд меру пресечения менять не стал — Малик Гайсин останется под домашним арестом до 13 мая. Защита намерена обжаловать это решение.

Напомним, 23 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода «Исеть». По данным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что Малик Гайсин управлял предприятием, будучи депутатом Госдумы, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По данным Генпрокуратуры, это нарушало антикоррупционное законодательство.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург