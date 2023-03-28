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Депутатское прошлое отозвалось конфискацией

Почему у Малика Гайсина отобрали контрольный пакет акций оборонного завода

«Ъ» стали известны основания, по которым суд в Екатеринбурге обратил в доход государства крупный пакет акций оборонного предприятия, принадлежавший экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. По версии Генпрокуратуры, с которой согласился суд, Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, что запрещено законом, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. Сейчас экс-владелец актива находится под следствием.

Экс-депутат Госдумы и предприниматель Малик Гайсин

Экс-депутат Госдумы и предприниматель Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Экс-депутат Госдумы и предприниматель Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об обращении в доход государства завода «Исеть» (находится в городе Каменск-Уральский Свердловской области). На это суду потребовалось всего три заседания, включая предварительное слушание. В соответствующем документе, имеющемся в распоряжении «Ъ» говорится, что нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные ГП в ходе надзорной деятельности, были направлены на установление контроля над ОАО «Уральский завод электрических соединений "Исеть"».

Завод «Исеть» разрабатывает и производит оптические соединения для авиационной и космической техники, средства радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания.

В 1994 году Малик Гайсин, один из первых предпринимателей Свердловской области, приобрел 5456 акций завода (6,4%), которые оформил на подконтрольное ему АО «Средне-Уральское» (с 1992 года он занимал в этой компании должность генерального директора). Позже господин Гайсин вошел в состав совета директоров «Исети», а затем стал его председателем и гендиректором завода.

С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Зная о законодательных ограничениях и запретах, он уволился с занимаемых должностей в коммерческих организациях, однако, как считает надзор, лишь создал «ложную видимость сложения с себя полномочий руководителей этих обществ». На самом же деле продолжил определять судьбу ОАО «Завод "Исеть"», участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, извлекать с его помощью доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

Использование же авторитета занимаемого положения в Госдуме, властных полномочий, а также «иных инструментов воздействия» позволило Малику Гайсину увеличить свою долю участия в капитале завода до 29% акций и оказывать существенное влияние на его деятельность.

По версии надзора, Малик Гайсин понимал, что его участие в управлении «Исетью» в силу конфликта интересов является незаконным и коррупционным.

В связи с этим он пытался скрыть истинное положение дел с помощью доверенных лиц, выступавших номинальными держателями его имущества. Так, в «целях конспирации» Малик Гайсин распределил акции «Исети» между подконтрольными ему юридическими лицами. По состоянию на 1998 год аффилированным с бизнесменом компаниям — ООО «Актай-М» и ООО «Вагран» принадлежало по 13% акций завода, а АКБ «Вятич» — еще 3% ценных бумаг.

Связанные с депутатом компании, сделал вывод надзор, «функционировали» как единый хозяйствующий субъект. Находясь во власти, Малик Гайсин создал условия для дальнейшего обогащения путем капитализации сформированных с нарушением закона активов. В результате последовательных действий он получил контрольный пакет акций завода — 55,3%. Они были распределены между ООО «Актай-М» — 25,3221%, ООО «Вагран» — 19,1482% и ООО «Корона Тэхет» — 10,8514%. Среди владельцев остальных акций (23%) — АО «РТ-Проектные технологии» из государственной корпорации «Ростех».

Для «сокрытия» от контролирующих органов Малик Гайсин передал акции «Исети» и других обществ, фактическим владельцем которых он являлся, аффилированному с ним номинальному держателю банку «Вятич». Данные действия Малика Гайсина надзор счел противоправными, и суд это признал.

Среди ответчиков по прокурорскому иску помимо Малика Гайсина значились «Актай-М», «Вагран» и «Корона Тэхет». Эти ООО и их руководители, как счел надзор, совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, поскольку не приняли мер по предупреждению коррупции со стороны экс-депутата.

Суд изъял в доход государства имущество завода «Исеть»

Ответчики ссылались на недоказанность подозрений и то, что по делу упущены сроки исковой давности, но суд отклонил эти и другие аргументы, обратив акции в доход государства. По данным «Ъ», взыскатель уже получил 11 исполнительных листов.

Представители Малика Гайсина для комментариев не были доступны. Известно, что сам он находится под арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) при выполнении гособоронзаказа.

Николай Сергеев

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