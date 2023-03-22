Малика Гайсина направили домой

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, под домашний арест до 13 мая. По данным местных СМИ и telegram-каналов, уголовное дело связано со срывом гособоронзаказа на заводе, гендиректором которого является Малик Гайсин. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТК "4 канал" Фото: ТК "4 канал"

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Малика Гайсина, который в девяностые годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст.201 УК РФ (санкции по статье предусматривают до четырех лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе суда. Решением судьи Анны Щелконоговой бизнесмена отправили под домашний арест до 13 марта.

Как сообщали местные СМИ и telegram-каналы, уголовное дело в отношении Малика Гайсина было заведено из-за «срыва» гособоронзаказа Уральским заводом электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), гендиректором которого он является.

На предприятии «Ъ-Урал» не стали комментировать эту информацию, пообещав предоставить сведения позже. В пресс-службе УМВД по Свердловской области от комментариев также воздержались.

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году. http://old.kamensk-uralskiy.ru/industry/industrial/machine-building/-2/ Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%. Основным заказчиками по госконтрактам названы: НПО «Электромашина» (в составе УВЗ входит в «Ростех»), АО «Концерн “Созвездие”» (входит в объединенный холдинг АО «Росэлектроника» «Ростеха»), ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» (входит в «Росатом»), Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь», входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»).

Напомним, после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, которым в Уголовный кодекс вносятся такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время». В частности, согласно изменениям, за нарушение условий гособоронзаказа вводится лишение свободы на срок до 10 лет.

Малику Гайсину 64 года, в начале 90-х годов он создал АОЗТ “Средне-Уральское АО”, которое с осени 1993 года стало активно скупать акции свердловских промышленных предприятий. В 1995 году Малик Гайсин участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. Кандидатом в губернаторы Свердловской области Малика Гайсина 15 июня 1995 года выдвинуло собрание коллектива АО «Уралгипротяжмаш».

Уральский политолог Сергей Мошкин ранее отмечал, что губернатор Эдуард Россель (возглавлял регион в 1995–2009 годах) был недоволен предпринимательской деяфтельностью господина Гайсина, считал его недобросовестным собственником и предлагал национализировать его предприятия, доведенные до критического состояния. На активы Малика Гайсина покушался рейдер Павел Федулев. В частности, в сентябре 2000 года между ними развернулась борьба за екатеринбургский завод Уралхиммаш.

В 2000-е годы господин Гайсин ушел из публичный политики. В 2017 году имя Малика Гайсина звучало в СМИ в связи с приобретением на торгах «Ханты-Мансийской аптеки» и Березовского хлебокомбината. Летом 2017 года стало известно, /doc/3368394 что он удалил часть информации о себе из выдач поисковых систем «Яндекс», Google и Bing, воспользовавшись законом «о праве на забвение». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Малик Гайсин является руководителем 54 организаций, совладельцем 24 компаний и бенефициаром семи компаний.

Диана Сунагатуллина