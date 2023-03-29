Метавселенная сворачивается

Disney закрывает подразделение метавселенной. Это часть масштабных сокращений в компании, которые затронут около 7 тыс. сотрудников. В команде метавселенных было 50 человек — всех их уволили. При этом подразделение появилось примерно год назад, и Disney делала на него большую ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Thayer / Reuters Фото: Eric Thayer / Reuters

Это не первая компания, которая сворачивает проекты по работе над метавселенными. Они требуют крупных инвестиций, но аудитории, похоже, пока не очень нужны. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Один из самых ярких примеров одержимости метавселенными — это Марк Цукерберг, который даже переименовал свою компанию Facebook в Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Там по-прежнему говорят, что за этими технологиями будущее, но цифры пока не впечатляют инвесторов. Виртуальное пространство Horizon не достигло плана в 0,5 млн пользователей. А разработка приносит убытки на $10-15 млрд в год. По данным издания The Information, Microsoft уволила 100 человек и закрыла подразделение метавселенных. До этого она свернула проект по созданию гарнитуры виртуальной реальности. А полумиллиардный контракт с американской армией на поставку такой техники был приостановлен. Бывший глава Disney год назад описывал метавселенную как «следующую веху в рассказывании историй» и поставил целью создание новой парадигмы того, как зритель потребляет контент. С тех пор планы не получили никаких четких очертаний.

Теперь компании, которые закрыли или сократили направление метавселенных, делают ставку на искусственный интеллект. Новую группу продуктов анонсировала Meta. А Microsoft вложила несколько миллиардов долларов в разработчика ChatGPT. Директор направления виртуальной и дополненной реальности фонда «Сколково» Алексей Каленчук соглашается, что метавселенные отчасти не оправдали ожиданий. Но это вполне объяснимо: мало кто из пользователей может опробовать эту технологию прямо сейчас.

«Первая причина в любом случае общеэкономическая. Инвестировать в образ будущего, в его эксперименты — дорогостоящее удовольствие. Плюс после соответствующих экспериментов произошло некое отрезвление. При этом на рынке ждут какого-то прорыва в части устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, поскольку именно они, наверное, дадут буст концепции интернета следующей версии — более иммерсивного, многопользовательского.

В текущий момент есть проблемы с тем, что какой-нибудь хайп вокруг генеративных нейросетей гораздо сильнее. Ведь любой пользователь может взять и опробовать их здесь и сейчас. А когда он начинает использовать условные прообразы метавселенных, то он либо не видит особых отличий от того, как было раньше, либо не понимает, что придется ждать устройство, которое будет только в будущем»,— говорит Алексей Каленчук.

Издание Business Insider называло инвестиции IT-компаний в метавселенные попыткой раздуть стоимость акций, а не создать полезный продукт для пользователя. Аналитик «Финама» Леонид Делицын с этим не согласен. По его словам, бигтех верил в будущее таких проектов, но не смог их правильно продвинуть:

«Я считаю, что это была органическая попытка удержать высокую капитализацию и стоимость акций этих компаний.

Ведь капитализации крупнейших организаций, таких как Apple и Microsoft, находятся на уровне $2 трлн. Чтобы удержать цену бумаг, им нужно показывать инвесторам масштабные направления роста, которые захватят всех пользователей и станут новым источником дохода, сопоставимым с тем, который, например, принесла "смартфонная революция".

Не думаю, что проекты, связанные с метавселенными, были своего рода закамуфлированным обманом инвесторов. Мне кажется, компании надеялись, что люди начнут платить. Но первые опыты показали, что пользователи приходят вяло. Они пока не видят особого смысла в том, чтобы отдавать деньги за свое второе "я" в этих метавселенных.

То ли им не хватило маркетингового напора, то ли решимости довести дело до конца, но, на мой взгляд, дело именно в отсутствии разветвленной сети агентов влияния, которые подойдут к каждому ребенку, к каждому подростку и скажут: "Знаешь, тебе нужен аватар, без него твоя жизнь никуда не годится"».

Разочарование инвесторов в метавселенных подтверждает исследование «Аксиос». Журналисты подсчитали, что в США вложения в такие проекты в 2023 году резко сократились. А инвестиции в искусственный интеллект, наоборот, выросли. И за первые два месяца объем привлеченных средств превысил показатели за весь прошлый год.

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Илья Сизов