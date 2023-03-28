WSJ: Disney отказалась от проекта метавселенной

Walt Disney уволила всю команду, работавшую над проектом метавселенной, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники в компании.

Команда из примерно 50 человек должна была найти новые интерактивные форматы для историй, связанных с персонажами Disney. Для решения этой задачи бывший генеральный директор Disney Боб Чапек нанял Майка Уайта, ранее руководившего отделом потребительских товаров компании. В письме генерального директора к сотрудникам нового подразделения от февраля 2022 года говорилось, что целью команды является «создание совершенно новой парадигмы того, как аудитория воспринимает наши истории и взаимодействует с ними». Однако, как отмечает WSJ, за год существования команды ее задачи так и остались весьма абстрактными. А все ее идеи были отвергнуты.

В итоге команда просуществовала чуть больше года и была распущена в рамках масштабной программы по сокращению издержек, которая предусматривает увольнение около 7 тыс. сотрудников. При этом господин Уайт сохранит работу в Disney, но его новая должность пока не определена.

Disney находится под давлением инвесторов, требующих от нее серьезно сократить расходы на несущественные проекты. Последняя годовая отчетность компании оказалась хуже прогнозов аналитиков, но самое главное — у стримингового сервиса Disney+ впервые сократилось количество подписчиков. Исправлять ситуацию в ноябре прошлого года позвали Роберта Айгера, который в течение 15 лет возглавлял компанию, в 2021 году ушел на пенсию, но в итоге был вынужден вернуться, чтобы сменить господина Чапека и выполнить задачу совета директоров Disney «установить стратегическое направление для возобновления роста компании».

Кирилл Сарханянц