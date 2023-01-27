МТС в иной реальности

Оператор связи МТС инвестирует $100 млн в создание собственной метавселенной — виртуальной среды, где компания намерена продвигать свои и партнерские цифровые продукты, в том числе тарифы, подписки на книжный сервис и онлайн-кинотеатр. За рубежом метавселенные считаются перспективной технологией, но инвестиции в проекты пока не окупаются, а в России их полноценному запуску препятствуют технические ограничения, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МТС хочет запустить собственную метавселенную для клиентов оператора, а также для заинтересованных компаний, которые смогут продавать свои сервисы в виртуальной реальности, рассказали “Ъ” в операторе: «Клиент сможет получать любые услуги в метавселенной — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис "Строки" или онлайн-кинотеатр Kion».

Метавселенная — это виртуальное пространство, которое создает симуляцию реальности и объединяет существующие сервисы, контент, продукты брендов в единой среде. Пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами в метавселенной через свои аватары, с помощью персональных компьютеров, а также используя специальные гарнитуры и очки.

Разработкой метавселенной МТС будут заниматься стартапы, которые были задействованы в программе 5G-инкубации, введенной в феврале 2022 года, а также новые разработчики. Совокупные инвестиции МТС в акселератор МТС AI, которые будут отбирать стартапы, в том числе международные, составят $100 млн, пилотный запуск планируется уже в 2023 году.

Метавселенная, обещают в МТС, будет поддерживать все устройства виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

В мире технология метавселенной начинает активно развиваться. Первой крупной компанией, заявившей о планах создать метавселенную в октябре 2021 года, стала Facebook (деятельность Meta по работе Instagram и Facebook объявлена в России экстремистской и запрещена), позже переименовавшись в Meta. Основатель компании Марк Цукерберг на тот момент прогнозировал, что через пять-десять лет практически вся коммуникация будет проходить с помощью виртуальной реальности. В создание метавселенной Марк Цукерберг вложил уже более $15 млрд. Амбициозный проект пока ведет скорее к росту расходов: в третьем квартале 2022 года они увеличились на 19%, до $22,1 млрд. Помимо Facebook свою метавселенную создала Microsoft, среди операторов связи подобный проект есть у арабской Etisalat. По прогнозу McKinsie, к 2030 году общая капитализация метавселенных составит $5 трлн, а 80% доходов будет приходить из сферы онлайн-продаж.

Ряд крупных российских компаний также изучают технологии метавселенных и создают отдельные элементы для них. Так, соцсеть «ВКонтакте» развивает направление цифровых активов и анонсировала маркетплейс для NFT-токенов. У «Яндекса» есть собственное пространство в популярной игре Roblox. Там же развивает виртуальный магазин «М.Видео». «Виртуальное пространство позволяет открывать новые возможности для знакомства с брендом через интерактивные форматы и геймификацию»,— пояснили в сети. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев.

Впрочем, в России с созданием метавселенных есть свои технологические трудности.

«Метавселенная — это контент для 5G, а развитие этой технологии в России сейчас затруднено, это делает метавселенную не очень привлекательной для инвесторов и затрудняет возможность ее создания»,— говорят в Tele2, отмечая, что на данный момент разработка метавселенных неприбыльна.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке сомневается в перспективах нового проекта МТС также в силу отсутствия в России сетей 5G. Кроме того, считает он, заявленных вложений недостаточно: «Даже многомиллиардные инвестиции Facebook в метавселенную не позволяют привлечь массовую аудиторию». Директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов полагает, что заметного прогресса технологии метавселенных достигнут только через три-пять лет. Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев считает: «Главной проблемой остается отсутствие необходимого ПО и гаджетов, которые смогут поддерживать программу».

Тимофей Корнев