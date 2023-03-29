Граждане осваивают магию

В России с начала 2023 года резко вырос спрос на эзотерику. Востребованность обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии и магии в онлайн-школах увеличилась в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, выяснили аналитики Тele2. Популярностью пользуется и специальная атрибутика. Так, продажи карт таро на Wildberries за январь-март выросли на 105% год к году, амулетов и браслетов от порчи — на 95%. В причинах мистических увлечений россиян разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Целительство, некромантия, магия денег, осознанные сновидения и восстановление памяти из прошлых жизней — к каким знаниям у россиян за прошедший год проснулась особая тяга. По данным платформы для проведения онлайн-курсов Getcourse, продажи пакетов на эти семинары в 2022-м увеличились на 15%. Для сравнения, востребованность обучения новым профессиям за тот же период, наоборот, упала на 4%.

Правда, назвать такую динамику полноценным ростом нельзя, считают собеседники “Ъ FM”. Ниша эзотерических курсов смотрелась выгодно исключительно на фоне падения рынка онлайн-образования в целом, считает гендиректор платформы Soho.LMS Михаил Уколов:

«На ситуацию влияет отсутствие источника привлечения клиентов в виде таргет-охвата в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В обратной ситуации сегмент образовательных онлай-курсов бы вырос на 70- 80%. Соответственно, этот рост урезан источниками привлечения клиентов».

При ближайшем рассмотрении аудитория онлайн-школ гадания на самом деле выглядит не так внушительно. По данным Тele2, если в начале 2022-го их посещали в среднем 100 человек в месяц, то сейчас — около 2 тыс. На один тренинг Тонни Роббинса в «Олимпийский» в свое время пришло в 10 раз больше зрителей.

Больше удивляет лояльность обучающихся магическим практикам — за семинары они готовы отдавать десятки тысяч рублей. И это при том, что даже Центробанк в последнее время сетует на чрезмерную бережливость россиян. Впрочем, популярность эзотерики не удивляет самих гуру этой ниши, отмечает астролог Вера Хубелашвили, которая основала собственную школу:

«События 2022 года вызвали неуверенность в завтрашнем дне, тревожность, неопределенность. Людям в такие периоды всегда хочется найти какие-то ответы и получить помощь извне по управлению собственной реальностью».

Есть, впрочем, у интереса к сверхъестественному и вполне практическое обоснование — обращаясь к магии, гаданиям и хиромантии, россияне пытаются на своих новых знаниях заработать. Правда, двухмесячных курсов для этого будет недостаточно, утверждают игроки рынка. По их словам, ключ к успеху — многолетнее обучение и статусы, к примеру, академика проскопических наук Международной академии имени Нострадамуса или золотого выпускника Школы прогнозирования. Это существующие звания, которые “Ъ FM” удалось найти в интернете.

Однако можно обойтись и без этого, стабильный заработок способны получать вполне рядовые выпускники онлайн-школ, говорит таролог Ася:

«Есть те, кто рассчитывает зарабатывать 15-20 тыс. руб. за один расклад. Это наибольшая предельная сумма, которую я видела, и на которую соглашаются клиенты. Средняя цена одного расклада — от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Когда человек заканчивает курсы и заводит профиль в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), то начинает анонсировать свои услуги от 1-1,5 тыс. руб. Чаще всего преподаватели школ заявляют, что вы сможете спокойно зарабатывать 30-40 тыс. руб. в месяц».

Успех начинающих эзотериков, как и любых других специалистов, зависит от маркетинга и продвижения. Начинают нередко с открытых сеансов предсказаний в социальных сетях. Затем вкладываются в рекламу у лайфстайл-блогеров. Однако, по словам собеседников “Ъ FM”, прогнозировать дальнейший прогресс, это все равно, что гадать на кофейной гуще.

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