Суеверия бизнесу не чужды

Офисные талисманы, магия чисел и даже проверки сотрудников на удачливость — российские топ-менеджеры и предприниматели рассказали о приметах, в которые они верят. “Ъ FM” провел опрос среди представителей бизнеса и выяснил, что большинство из них в той или иной степени суеверны. Кто-то соблюдает определенный порядок действий перед важными встречами, а у кого-то сложились обычаи, основанные на их профессиональном опыте. Свои приметы есть и у хедлайнеров мирового рейтинга Forbes. На что помимо своих способностей опираются руководители компаний? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Английский философ Фрэнсис Бэкон писал: «Избегать суеверий — суеверие». Похоже, этой логике следуют и многие предприниматели, и политики. Во всяком случае, своих предрассудков они нисколько не стесняются. Билл Гейтс, например, считает, что работа будет складываться удачно, если выбрать ноутбук исключительно желтого цвета. А Илон Маск уверен, что день пройдет успешнее, если отказаться от завтрака.

Свои обычаи, которые помогают вести бизнес, есть и у председателя совета директоров мебельной компании Mr.Doors Максима Валецкого:

«Когда открывается новый магазин, у нас есть примета, что я должен первым туда прийти и совершить реальную покупку, получить чек и взять товар. Иначе бизнес не будет работать — это мы сами изобрели».

К слову, люди из сферы продаж, как показывают результаты исследования Superjob.ru, особенно склонны к суеверности. Поспорить с ними могут разве что медицинские работники, юристы и менеджеры по туризму. Есть и привычки, которые распространены у бизнесменов вне зависимости от их профессиональной принадлежности. Зачастую руководители любят крепить талисманы на одежду перед встречей или приходить на работу к определенному времени. Распространено у топ-менеджеров и мнение, что на старте новых проектов обязательно что-то должно сложиться не по плану. А вот совладелец 35 ресторанов в России Александр Сысоев так не считает:

«Если я начинаю проект, и на старте что-то идет не так, возникают трудности, то, скорее всего, эти сложности будут продолжаться. Я действительно отказывался от такого проекта, а партнеры доводили его до конца, и в итоге он не выстрелил».

Суеверия, впрочем, могут быть и опасны для бизнеса. Например, американские торговые компании каждую пятницу 13-го теряют минимум $800 млн из-за спада покупательной активности. Но можно предрассудки клиентов обернуть и в пользу компании, например, повысив узнаваемость бренда, говорит председатель совета директоров компании «Бест Новострой» Ирина Доброхотова:

«В офисе на Арбате мы сделали замок с огромным ключом. Перед тем, как купить квартиру, клиенты приходили и крутили этот ключ. Потом мы увидели, что к нашему замку стали приезжать свадебные кортежи, чтобы жених с невестой покрутили ключ. Потом наш офис даже разместили в путеводителе для молодоженов».

Есть и примеры более мрачных предрассудков. Один из собеседников “Ъ FM” рассказал, что менеджер в его компании однажды хотел уволить подчиненную только из-за того, что в далеком прошлом на ее садовый участок упал самолет — якобы, это признак неудачливости. А бывший владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков строил корпоративную культуру, основываясь на эзотерике и нумерологии. Кстати, иногда числа и правда бывают особенными, признает гендиректор научно-производственного предприятия «Доза» Алексей Нурлыбаев:

«У нас есть такая примета: если год нечетный, то он успешный, а если четный, то он будет гораздо хуже. Это даже не совсем суеверие. У нас сложное оборудование. Оно выставляется 1,5 года, а потом нужно делать 2-летний отчет».

Для “Ъ FM” главное число сегодня — нечетное. Нам исполняется 13 лет, и предрассудков по этому поводу у нас нет. Мы верим лишь в одну магию цифр, и, как и прежде, продолжим изучать десятки версий, совершать сотни звонков и задавать тысячи вопросов, чтобы вы услышали ясные ответы на волне 93,6.

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