Зеленский считает, что из-за поражения в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске (Бахмуте), то страну начнут подталкивать к компромиссу с Россией. Как пишет AP, господин Зеленский признал, что проигрыш «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

По мнению президента Украины, в случае поражения в Артемовске он столкнется с давлением и от международного сообщества, и внутри страны. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними (российскими властями.— "Ъ")»,— уверен Владимир Зеленский.

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. В феврале господин Зеленский говорил, что Украине важно отстоять Бахмут (Артемовск), но не любой ценой. В марте он посетил позиции ВСУ на бахмутском направлении. Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин утверждал, что его бойцы контролируют около 70% города. 23 марта командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о возможном наступлении Украины в Бахмуте.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Лаура Кеффер